Baxi Ferrol-Ostrava: Un duelo de pistoleras

Blanca Millán, durante el último encuentro, es una de las jugadoras más destacadas del Baxi en la Eurocup Emilio Cortizas

Por quinta semana consecutiva, el Baxi Ferrol volverá a doblar partidos y esta vez lo hará con muy poco tiempo de descanso. Aunque jugaron el pasado sábado y lo harán este miércoles contra el Ostrava (19.15 horas, en el City Campus), apenas tendrá un día de descanso antes de retornar a la Liga Femenina Endesa para medirse al Cadí La Seu. Por suerte, después llega el parón y el Uni podrá descansar.

Pero antes tendrán que disputar esos choques que no serán fáciles, especialmente el de la competición europea. A pesar de que ya tiene su presencia asegurada en la siguiente ronda, el conjunto ferrolano es ambicioso y quiere conseguir el primer puesto. En la tarde del miércoles tiene una buena oportunidad para estar aún más cerca, o lograrlo si el Zaglebie Sosnowiec sucumbe ante un Benfica que no ha ganado ningún encuentro en esta fase de grupos.

Hasta el momento, la carta de presentación del Baxi en esta nueva campaña continental no ha podido ser mejor. Ha ganado los cuatro partidos que ha jugado –además, es el único español que lo ha conseguido– y lo ha hecho desplegando su mejor baloncesto. Y ese es el que espera mostrar, nuevamente, ante un Ostrava que lo experimentó en sus propias carnes cuando visitó A Malata y recibió un centenar de puntos (100-64).

Un implacable Baxi Ferrol brilla en su estreno europeo en A Malata (100-64) Más información

A pesar de lo abultado de ese resultado, hasta el tercer cuarto el duelo estuvo muy igualado debido a la puntería mostrada por las checas desde la larga distancia. Sin embargo, en ese acto las tornas cambiaron y fue el Uni el que las acribilló para terminar el partido con 18 triples anotados. Además, Lino López hizo coincidir en bastantes minutos a Claire Melia y Dalayah Daniels, algo que le aportó mucho poderío físico y poder ofensivo. A partir de ahí, sumado al acierto, se cimentó esa ventaja que acabó siendo de 36 tantos.

Con todo, han cambiado muchas cosas desde ese 26 de octubre. En términos de resultados, el conjunto ferrolano sumó tres victorias –frente al Araski (69-62), el Zaglebie Sosnowiec (83-90) y Benfica (109-58)– y dos duras derrotas –ante Zaragoza (87-57) y Estepona (75-95)–. Esta última, dolió un poco más porque fue en casa, pero ahí pagó el esfuerzo realizado durante un mes de octubre muy exigente. Ahora, con un poco más de tiempo para recuperar, podrá volver a mostrar su mejor versión.

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "La Eurocup es muy dura y no se le está dando el valor que tiene" Más información

Su rival, por su parte, se presenta en este duelo con unos registros similares, ya que también logró tres triunfos –ante Benfica (81-85), Zabiny Brno (70-73) y Hradec Kralove (71-62)– y perdió dos –USK Prague (62-111) y Zaglebie Sosnowiec (69-76)–. No obstante, el cuadro checo llega con ese buen sabor de su último encuentro en el que logró hacerse con una trabajada victoria. Sin duda, tratará de aprovechar esa energía y el apoyo de su público para asegurarse una plaza en la siguiente ronda como mejor tercero y seguir soñando con un utópico título.

Para ello, al igual que pasó en el duelo de A Malata, deberá contar con la inspiración ofensiva de Oliana Squires e Iva Belosevic –promedian 15,3 y 15,2 puntos por partidos, respectivamente– y esa capacidad reboteadora de la propia Belosevic (nueve capturas por encuentro). Pero primero tendrá que vencer a un Baxi Ferrol herido y con ganas de seguir creciendo y mejorando. Da igual que tenga mucho cansancio acumulado, no va a bajar el pie del acelerador hasta conseguir todo lo que se proponga.