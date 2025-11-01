El "supersábado" se queda sin poderes con la derrota del Baxi Ferrol ante el Estepona

Baloncesto. Baxi contra Estepona Emilio Cortizas

El “supersábado” terminó en un pabellón de A Malata que siguió la tónica comenzada en este mismo recinto horas antes con el duelo de O Parrulo. El Baxi puso el broche a una auténtica fiesta del deporte en la ciudad naval y lo hizo perdiendo ante el Estepona. Gradas llenas para un encuentro con las de Lino López regresando a la competición doméstica tras una nueva exhibición en la Eurocup ante un Benfica desaparecido.

Las ferrolanas comenzaron el partido todavía con la estela de ese encuentro, con Daniels y Moira abriendo el pastel. Si bien, no tardó el Estepona en entonarse, sacando provecho de un menos inusual acierto desde la línea de 6,75 metros, con Kone y Garrick cimentando la vuelta al marcador (6-10).

Sotolova se contagió de la energía rival y anotó el primero de tres para las de la ciudad naval (9-13) entre aplausos de una grada entregada. La checa repitió como anotadora en la siguiente jugada, ahora tras un férrea ayuda de Daniels. Conner cortaba la remontada ferrolana con un nuevo triple y López pedía tiempo muerto parra ajustar a las suyas tras un parcial de 0-7.

Melia recogió el guante de su técnico y revolviéndose ante Äijänen casi inamovible encadenar tres lanzamientos consecutivos, uno de ellos de tres para no desengancharse del encuentro (18-24). Sotolova apretó el lazo tras una grandísima defensa ferrolana, con los tiros libres de Millán cerrando este parcial (22-24).

Un segundo acto en el que el habitual trabajo de pico y pala del Baxi Ferrol quedó reflejado en la pelea constante, con Melia abriendo la anotación ferrolana y Joris y la propia irlandesa uniéndose a la fiesta del triple para colocar al grupo de la ciudad naval a uno (33-34). Daniels volvió a poner a las suyas por delante por primera vez desde el inicio del choque Un giro en el marcador que provocó el tiempo muerto del Estepona.

Le funcionó la pausa a las visitantes que ajustaron la mirilla de su tiro exterior y con tres triples en la segunda parte de este cuarto construyeron la diferencia con la que se irían al descanso. Ni los intentos de Millán ni el último tiro a la desesperada de Sotolova fueron capaces de recortar esta distancia, excesiva por lo visto en la pista ferrolana en un “supersábado” que se estaba quedando sin el super (36-49).

Inundación

Este se fue haciendo un poco más pequeño en el inicio de un segundo tiempo en el que, en esta ocasión, era el Estepona el que aprovechaba la carrerilla de la primera mitad. La canasta de Daniels en el inicio fue la última en casi cinco minutos. Unos minutos muy poco fructíferos, para las ferrolanas. No así para el Estepona, que hacía un parcial de 2-13, ayudado por los errores ferrolanos, especialmente desde la línea de triples.

Millán fue la encargada de despertar a las suyas de manera momentánea, con un triple fantasma posterior de las visitantes, que no subió al marcador. Lo haría después de una pausa y siendo de dos la anotación (42-66). Las protestas por las decisiones arbitrales, le valieron, además, una técnica al preparador ferrolano que poco podía hacer. Kone y Conner mantenían la renta más allá de la veintena.

Sotolova se convertía en el oasis de este cuarto, con un triple con el que, sin embargo, la sensación de la heroica no se sentía. Comenzó el último cuarto con mucho poco hacer y poco tiempo. Un inicio sin una Kone que se convirtió en apisonadora de las ferrolanas, ya con 24 puntos en su casillero –seguida por Conner, con 19–. Erjavec mantuvo al Baxi a flote, con el Estepona ahogando cada vez más a las ferrolanas.

Si bien, la croata se fue al banquillo casi a continuación, en un cuarto que siguió el guion del resto del duelo, con un Baxi exigido por el calendario al que pocas cosas le salían y un Estepona que logró su primera victoria fuera con muchos galones en un gran partido del que aprender.