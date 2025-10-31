Un Baxi Ferrol eufórico recibe a un Estepona que tiene mucho peligro

Baloncesto Eurocup. Baxi contra Benfica Emilio Cortizas

Después de su increíble victoria en la Eurocup, en la que firmó su tercera máxima anotación de su historia, el Baxi Ferrol regresa a la Liga Femenina Endesa para medirse a un Estepona, que a pesar de ser un recién ascendido, ya puso en aprietos a varios equipos (20.30 horas, A Malata).

Ese triunfo logrado el pasado miércoles ante el Benfica ha dado ánimos y energías renovados al Uni, que volverá a contar con el apoyo multitudinario de su gente en casa. Y es que de acuerdo con el club, apenas quedan 500 entradas a la venta para un choque que supondrá el fin del ‘supersábado’ que vivirá Ferrol.

La entidad quiere aprovechar esa sinergia para potenciar a su afición y ejercer como esa sexta jugadora porque “nos ayudan mucho. Animo a todos a que vengan porque si vienen, van a querer repetir. Ojalá se pueda ver un lleno histórico y podamos dar un buen espectáculo porque el club está trabajando mucho”, comentó un Lino López consciente de la dificultad del reto. Enfrente tendrá a un Estepona, que se estrena en la competición y que sólo ha ganado uno duelo, la semana pasada ante el Leganés.

El "supersábado" empezará con fiesta: habrá fanzone con Morandeira y Baxi Ferrol Más información

Con todo, el técnico ferrolano no se fía de su rival, ya que “es un recién ascendido, pero no lo es tanto. Las jugadoras que tienen en el equipo son de primer nivel, no sólo en España, sino en Europa. Hay conjuntos que ascienden y mantienen la estructura de la plantilla que lo logra y este no ha sido el caso. Sólo continúan dos jugadoras. Los fichajes son de primer nivel. Su quinteto es para pelear por todo”, indicó el técnico, al tiempo que destacó a varias rivales entre las que destacan “Sika Koné, que el año pasado estaba en Avenida, es MVP, máxima anotadora de la liga y jugadora WNBA. También está Leia Dongue que jugó en Girona y en Euroliga. Melissa Gretter es internacional con Argentina. Otra jugadora destacada es Conner que fue seleccionada en el ‘draft’ de la WNBA”.

Por ello, su equipo no se puede relajar. Tiene que estar muy atento en defensa, algo que hizo perfectamente ante el Benfica, ante el que aprovechó para “mejorar algunas situaciones defensivas y también ofensivas. Tenemos poco tiempo por lo que hay que aprovechar cada partido y cada entrenamiento para ser mejores”.

Además, ante el conjunto andaluz podrá hacer gala, nuevamente, de la versatilidad de sus jugadoras para defender en las diferentes posiciones, ya que eso “nos permite ser más agresivas y unido a las rotaciones, podemos mantener un ritmo alto de juego”.

Baxi Ferrol: De cien en cien y tiro porque me toca Más información

Eso será vital para mitigar el poderío en ataque de su rival, especialmente en los rebotes ofensivos donde capturan 12 por partido. Además, anotan 65,8 puntos y mueven muy bien el balón como demuestran sus 13,3 asistencias. En cambio, una de sus debilidades es el lanzamiento exterior, ya que apenas tienen un 24,7%, algo que dista del 28,9% del Baxi. Además, tampoco tienen una defensa tan agobiante. Apenas roban 5,3 balones, mientras que el Uni tiene un 10,8, que es algo que el conjunto de Lino López deberá aprovechar para poder correr y así castigar a su rival.

Pero, sin duda, lo que puede marcar ese factor diferencial es su afición, que no dejará a un equipo que no para de crecer a pasos agigantados y que busca dar continuidad a su gran inicio de campaña en este ‘supersábado’ de Ferrol.