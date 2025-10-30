Karla Erjavec, jugadora del Baxi Ferrol: “Estoy deseando ver a dónde puede llegar este equipo”

Karla Erjavec marca una jugada para su equipo Emilio Cortizas

“Es el mejor partido que he jugado. Tenía más confianza que otros días. Puse el foco en defensa y salí con mucha energía. Eso me ayudó un montón a encontrarme en el partido, coger ritmo y sentirme cómoda con el balón”, comentó Karla Erjavec después de la contundente victoria del Baxi Ferrol frente al Benfica (109-58).

Y es que a nivel estadístico, la base croata firmó sus mejores números con la elástica del Uni. Anotó 17 puntos con una tarjeta de tiro de seis de diez en tiros de campo. Además capturó seis rebotes, repartió cuatro asistencias y logró un robo. Todo ello le sirvió para conseguir 22 créditos de valoración, siendo la segunda mejor, sólo por detrás de los 29 que logró Dalayah Daniels.

Ellas dos como el resto de sus compañeras sabían de todo lo que había en juego en este partido, ya que podían asegurar el pase a la siguiente ronda y por eso no querían fallar. “Sabíamos que era un partido importante como todos los que jugamos. Estuvimos muy bien enfocadas, con mucha energía, sabiendo lo que teníamos que hacer y donde ayudar. Eso nos dio mucha ventaja en el ataque, sobre todo en los contraataques donde logramos muchos puntos fáciles y eso luego nos abrió el tiro exterior”, explicó.

El Baxi Ferrol se da un festín ante el Benfica (109-58) Más información

El poder marcar un ritmo alto de juego, que es lo que siempre pide Lino López, fue lo que las catapultó a lograr esa victoria y hacerlo de una manera contundente. Además, a pesar de la enorme ventaja, “el equipo hizo un esfuerzo muy grande para estar concentradas durante los 40 minutos. Especialmente atrás, que es de donde viene todo”, indicó y añadió que “como somos muy móviles y tenemos mucha envergadura podemos defender cualquier sistema. Eso tiene mucho valor”.

Asimismo, ni ella ni sus compañeras quieren que haya relajación sobre todo después de un mes intenso en el que “jugamos tres partidos contra tres equipos de Euroliga y demostramos que podemos competir contra ellos. Tenemos confianza y estamos entrenando bien, pero hay que seguir mejorando. Creo que podemos crecer mucho más y estoy deseando a ver dónde podemos llegar”, dijo Erjavec.

Noche mágica del Baxi contra el Benfica Más información

Ese crecimiento, en parte, también se debe a la aportación de las dos canteranas, Elena Baldonedo e Irene Somorrostro, que “siempre nos ayudan en lo que sea. Son muy monas y trabajan con una sonrisa. Están dispuestas a hacer lo que el equipo necesita y eso se valora mucho. Nosotras lo agradecemos un montón y las queremos ayudar para que crezcan”, aseguró una Karla que continúa dando pasos en su adaptación y que va a ser muy importante en los esquemas de Lino, “con quien hablo mucho para seguir mejorando y amoldarme mejor al equipo. Vengo de un sistema diferente y no me quiero meter mucha presión, sólo seguir trabajando y mejorando”, concluyó la directora de juego del Uni.