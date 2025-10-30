Baxi Ferrol: De cien en cien y tiro porque me toca

Baloncesto Eurocup. Baxi contra Benfica Emilio Cortizas

“De oca en oca y tiro porque me toca”. Esta expresión, quizá, sea una de las más repetidas en las casas españolas en lo que ha juegos de mesa se refiere. Esa frase surge cuando caes una casilla de oca, avanzas hasta la siguiente casilla con este animal y vuelves a tirar los dados. El pasado miércoles, el Baxi Ferrol la ha modificado al “de cien en cien y tiro porque me toca”.

Y es que el conjunto de la ciudad naval, por segunda semana consecutiva en casa, ha anotado cien o más tantos en un partido de Eurocup. El primero en recibir ese despliegue ofensivo de las de Lino López fue el Ostrava (100-64).

Las polacas, con ese marcador, se ganaron el “honor” de ser el equipo al que el Uni le endosó más puntos, superando los 97 que recibió el Castors Braine, en la fase de grupos del año pasado. Pero este equipo es muy ambicioso y apenas dos semanas después, con A Malata otra vez como testigo, batió su propio récord al endosarle 109 puntos a un Benfica, que apenas anotó 58 tantos.

Ante las lusas, el conjunto ferrolano desplegó todo su arsenal ofensivo y no dio opción a un rival, que en el primer encuentro que habían jugado le había dejado en sólo 64 unidades.

Los récords

Además de ser su mejor anotación en la Eurocup, es la tercer máxima de toda su historia, fue la novena vez que alcanza una centena en sus 27 años que tiene de existencia. Lo que demuestra lo especial y mágico que tiene este grupo de jugadoras.

Para descubrir la primera ocasión en la que el por entonces llamado Universitario de Ferrol puso un 100 en el luminoso hay que remontarse hasta el 2 de abril de 2005, cuando un joven Uni competía en la Liga Femenina 2. Ese día, el cuadro de la ciudad naval superó al Baloncesto Armijo Badajoz por 101-82 en un pabellón de Esteiro que vio todo el crecimiento del club.

Asimismo, y no contento con esa actuación, apenas tres semanas después, batió, nuevamente en casa, su propia plusmarca al anotar 105 puntos frente a un Canal Isabel II que sólo pudo marcar 67. Después de esa explosión anotadora pasó bastante tiempo hasta que el Uni volvió a superar la centena. Concretamente, esto no volvió a suceder hasta el 21 de marzo de 2009, cuando superó al Aros por 104-91 en un duelo disputado en Esteiro correspondiente a la Liga Femenina 2.

Cal y arena

Curiosamente, ese marcador llegó después de que el club hubiese registrado, el 27 de septiembre de 2008, la anotación más baja de su historia al sólo meter 32 tantos frente al Morgueza Real Canoe de Madrid (76-32). Una temporada más tarde, llegó la cuarta centena y el rival fue un viejo conocido: el Baloncesto Femenino Badajoz.

El conjunto extremeño, que volvió a visitar Esteiro el 12 de diciembre, cayó por 100-53 gracias al buen hacer de Cherin Britany Miller, que logró 37 créditos de valoración al anotar 24 puntos, capturar 18 rebotes, robar tres balones, poner tres tapones y dar dos asistencias.

Con todo, ese año, el Uni sólo pudo ser octavo y no pudo pelear por subir a la Liga Femenina. Lo trató en las campañas siguientes, pero no lo logró hasta la 2013/14 con Lino López ya a los mandos del equipo. Precisamente, el ferrolano, antes de conseguir ese objetivo, fue el entrenador que estaba en el banquillo la única vez que el Uni recibió 100 puntos o más. Fue un 10 de diciembre de 2011, ante el Mencey Uni Tenerife (104-77), en tierras canarias.

Quizá, con eso en mente, y ya en la Liga Femenina Endesa, el técnico ferrolano llevó a su equipo a lograr el único centenar en la máxima categoría, conseguido un 31 de marzo de 2018, tras vencer al Quesos El Pastor de Zamora por 110-65, ya con A Malata como testigo de esta hazaña.

Pero ese nuevo récord no duró mucho, ya que el 7 de diciembre de 2019, tras el descenso de categoría, el Uni registró su mayor puntuación en un partido. Superó al Arxil, en el pabellón C.G.T.D (Estadio de la Juventud) por 67-113. Además, de ser el tope anotador y batir el récord de triples en un partido de liga con 18, fue la primera y única vez que pasó de los cien puntos fuera de Ferrol.

La última ocasión, antes de estas dos más recientes, en las que se sobrepasó esa barrera, después de rozarla el 1 noviembre de 2020 ante Azkoitia Azpeitira (52-99), ocurrió el 8 de diciembre ante el Maristas Coruña (106-44). Ese resultado fue la guinda del pastel de una temporada en la que no perdieron ni un sólo encuentro, logrando un histórico 29-0.

Quien sabe lo que deparará este curso después de esas dos grandes anotación, pero sin duda, es de esperar que ese récord no tardará mucho en caer.