Otra montaña a escalar para el Baxi Ferrol

El conjunto ferrolano cierra su ajetreado mes de octubre con la visita del Benfica a A Malata

Iago Couce
Iago Couce
29/10/2025 09:06
Baloncesto. Baxi contra Araski
El Baxi Ferrol deberá imprimir un ritmo alto de juego para superar la férrea defensa del Benfica
Emilio Cortizas

Una montaña más. Eso es lo que tiene que escalar el Baxi Ferrol para acabar un mes de octubre en el que disputará ocho encuentros. Sólo le queda una cima que coronar, que, además, será contra el Benfica, un equipo que hay en la ciudad de la siete colinas (20.15 horas, en A Malata). 

El Uni llega a este partido con el depósito de la gasolina un poco justo debido a todo ese esfuerzo realizado. Por suerte, contará con el apoyo de su afición para esta cuarta jornada de la Eurocup que, sin ninguna duda, le dará esa energía extra que les puede faltar para tratar de llevarse un nuevo triunfo, el cuarto en esta fase de grupos, continuar invicto y asegurar ya su presencia en la siguiente ronda. 

Para ello, deberá superar a un conjunto luso que es un hueso duro de roer, como ya demostró en el encuentro que disputaron en Lisboa, en el que el Baxi se impuso por un ajustado marcador (55-64). Para esta nueva misión, el alquimista Lino López ya está elaborando nuevas fórmulas y pócimas para superar a esa férrea defensa basada en “muchos contactos y que desde el primer minuto marca una intensidad muy alta. Tienes que ponerte a ese nivel de dureza, tanto física como defensivamente para ser capaz de competir contra ello”. 

Con esas características, seguramente “sea un partido de un marcador bajo y en el que haya muchas posesiones”. Por ello, el conjunto de la ciudad naval deberá evitar eso y correr siempre que pueda, ya que en el primer enfrentamiento en la competición continental le hizo mucho daño siempre que pudo hacerlo. Además, deberá recuperar la inspiración desde el triple, que tan bien le funcionó en el encuentro contra el Ostrava donde se fue hasta los cien puntos. 

Y eso no fue casualidad, ya que el Uni es el sexto equipo que más anota por partido con 84,7 puntos, mientras que su rival apenas consigue 66,3 unidades. La mayoría de esos tantos llegan gracias a Leticia Soares (15,3) y Zuzanna Puc (12,3). Estas dos interiores son la principal referencia ofensiva del equipo y las únicas que pasan de los dos dígitos en la anotación. Si lograron minimizar su aportación –también dominan el rebote como así lo demuestran las 17 capturas por partido que suman entre las dos–, las pupilas de López tendrán mucho camino avanzado. 

Eso sí, tampoco pueden descuidar a Joana Soeiro, que con sus seis asistencias por partido, es la que suele dirigir los ataque del Benfica. Con todo, el Uni no se va a preocupar por ellas de manera individual, sino que va a hacer como siempre, una defensa colectiva, en la que todas ayudan a todas y que tan buenos resultados les ha dado hasta ahora. Asimismo, con el apoyo de A Malata, la intimidación puede ser mayor. Y hará falta para que el Baxi Ferrol escale la última montaña de este ajetreado mes de octubre. 

