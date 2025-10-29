Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Hay muchos cortes de vídeo de este partido que son para enseñar”

Un inicio demoledor fue clave para el aplastante triunfo ferrolano Emilio Cortizas

Con la clasificación para la siguiente fase ya en el bolsillo –a la espera de saber en qué puesto–, el Baxi Ferrol demostró esta noche en A Malata de nuevo sus señas de identidad, sin dejar de emplearse a fondo ante un rival que, por momentos llegó a superar los 50 puntos de desventaja. “la clave fue el inicio. Nos anotan seis puntos en el primer cuarto y eso marca toda la trayectoria del partido y fuimos capaces de llegar al descanso con sólo 18 puntos recibidos”, analizaba Lino López al término del nuevo festín ferrolano.

Una defensa a la altura y un acierto elevado fueron las bases para que, de nuevo, el ejercito de A Malata saliese de nuevo victorioso. Un triunfo que llega para calmar la dura derrota de hace unos días en Zaragoza, recordada también por el preparador, señalando que “el otro día cuando perdíamos de 30 teníamos que pensar en trabajar y luchar cada jugada. Y hoy lo mismo. Y creo que el equipo lo ha hecho. Estoy muy contento porque defensivamente muchas veces estuvimos muy bien. Muy bien en las ayudas, en la rotación, en la presión. Creo que hay muchos cortes de vídeo que son para enseñar”, subrayaba López.

La minimización de las pérdidas fue otra de las claves para el entrenador local, lo que, según señalaba, permitió a los suyos “tener más ataques, más opciones de anotar. Y ese nivel defensivo nos permitió jugar muchas transiciones, contras, ataque rápidos, jugar a muchas posesiones y hemos tenido un porcentaje de tiro alto”.

Intensidad y futuro

El Baxi supo jugar a lo que tocaba y lo hizo durante todo el duelo. Algo complicado cuando la ventaja se amplia a una cifra inalcanzable. “No es fácil cuando rompes el partido con una diferencia de 30 o 40 puntos, que el equipo siga presionando, que siga luchando por cada balón, que sigan siendo duras. Pero eso es lo que quiero”, añadía López, para destacar la importancia de esta entrega de las suyas en cada partido al contar con un menor número de entrenamientos.

“Hoy hemos estado con mucha intensidad, concentración, sabiendo lo que tenemos que hacer y para mí eso es lo más importante”, apuntaba. Un duelo para enmarcar, con récord de anotación en Europcup, en el que también participaron las canteranas Baldonedo y Somorrostro. “Sus minutos no son regalados. Son porque se lo merecen”, sentenciaba, “trabajan mucho en el día a día, hacen un gran esfuerzo. Se lo merecen. Están creciendo como jugadoras".