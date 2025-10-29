En directo Baxi Ferrol-Benfica
El equipo de Lino López vuelve a A Malata para intentar sumar su cuarto triunfo en la Eurocup
Muro ferrolano
La buena defensa ferrolana asfixia a las lusas, que no encuentran su sitio en A Malata
La primera de Daniels
Daniels anota bajo aro pocos segundos desùés de entrar en pista (15-6)
Vuelven las lusas a anotar
Faustino rompe la sequía portuguesa (13-6)
Tiempo muerto del Benfica
El preparador del grupo luso para la sangría con una pausa en el banquillo (13-4)
Pío, pío
Elena Rodríguez coloca ya el doble dígito en A Malata (10-4)
Yo otro
Rebote bajo canasta de Sánchez-Ramos que saca otro 2+1 (8-4)
Melia otra vez!!
Sí, sí, sí!! El trébol de Irlanda saca un 2+1
Estreno verde
Melia anota los primeros puntos para el Baxi de tiros libres (2-2)
Comienza el partido en A Malata!!!
En el cinco inicial de Lino: Sotolova, Moira Joiner, Melia, Elena Rodríguez y Sáchez-Ramos
En crecimiento
Desde la primera posición del grupo, el preparador local resta importancia a terminar en este lugar de cara a pasar a la siguiente fase. Lo más importante para el ferrolano es que el equipo siga creciendo.
Presentación
Aplaude el pabellón a las suyas!!! Tiembla A Malata una vez más!!! Cinco minutos para conquistar de nuevo la colina lisboeta
Maratón
El de esta noche será el octavo encuentro que diriman las ferrolanas en un mes de octubre sin fechas libres para las pupilas del ingeniero López.
El previo
A nivel doméstico, las ferrolanas vienen de ceder en un muy exigente encuentro ante el Casademont Zaragoza en Liga Femenina Endesa
Uno arriba para el Baxi
El Baxi llega a este segundo combate con las lusas tras haberse impuesto en el primero en la pista de Lisboa. Un duelo con el que las de Lino López empezaron su gran racha continental este año.
Cuenta atrás
Faltan 20 minutos para que comience el show en el pabellón. Calientan las jugadoras ferrolanas y las portuguesas en un pabellón ferrolano que va cogiendo su forma de caldera.
¡Bienvenid@s!
¡Hola a tod@s!! Bienvenid@s a un nuevo espectáculo en A Malata. La Eurocup vuelve al pabellón ferrolano y lo hace con el Benfica en esta segunda vuelta de la fase de grupos.