Baxi Ferrol

En directo Baxi Ferrol-Benfica

El equipo de Lino López vuelve a A Malata para intentar sumar su cuarto triunfo en la Eurocup 

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
29/10/2025 19:47
Directo Baxi Benfica Eurocup
Baxi Ferrol
15-6
Benfica
7'
Primer cuarto

Muro ferrolano

La buena defensa ferrolana asfixia a las lusas, que no encuentran su sitio en A Malata

6'
Primer cuarto

La primera de Daniels

Daniels anota bajo aro pocos segundos desùés de entrar en pista (15-6)

5'
Primer cuarto

Vuelven las lusas a anotar

Faustino rompe la sequía portuguesa (13-6)

5'
Primer cuarto

Tiempo muerto del Benfica

El preparador del grupo luso para la sangría con una pausa en el banquillo (13-4)

4'
Primer cuarto

Pío, pío

Elena Rodríguez coloca ya el doble dígito en A Malata (10-4)

3'
Primer cuarto

Yo otro

Rebote bajo canasta de Sánchez-Ramos que saca otro 2+1 (8-4)

2'
Primer cuarto

Melia otra vez!!

Sí, sí, sí!! El trébol de Irlanda saca un 2+1

1'
Primer cuarto

Estreno verde

Melia anota los primeros puntos para el Baxi de tiros libres (2-2)

1'
Primer cuarto

Comienza el partido en A Malata!!!

En el cinco inicial de Lino: Sotolova, Moira Joiner, Melia, Elena Rodríguez y Sáchez-Ramos

En crecimiento

Desde la primera posición del grupo, el preparador local resta importancia a terminar en este lugar de cara a pasar a la siguiente fase. Lo más importante para el ferrolano es que el equipo siga creciendo.

Presentación

Aplaude el pabellón a las suyas!!! Tiembla A Malata una vez más!!! Cinco minutos para conquistar de nuevo la colina lisboeta

Maratón

El de esta noche será el octavo encuentro que diriman las ferrolanas en un mes de octubre sin fechas libres para las pupilas del ingeniero López.

El previo

A  nivel doméstico, las ferrolanas vienen de ceder en un muy exigente encuentro ante el Casademont Zaragoza en Liga Femenina Endesa

Uno arriba para el Baxi

El Baxi llega a este segundo combate con las lusas tras haberse impuesto en el primero en la pista de Lisboa. Un duelo con el que las de Lino López empezaron su gran racha continental este año. 

Cuenta atrás

Faltan 20 minutos para que comience el show en el pabellón. Calientan las jugadoras ferrolanas y las portuguesas en un pabellón ferrolano que va cogiendo su forma de caldera.

¡Bienvenid@s!

¡Hola a tod@s!! Bienvenid@s a un nuevo espectáculo en A Malata. La Eurocup vuelve al pabellón ferrolano y lo hace con el Benfica en esta segunda vuelta de la fase de grupos. 

