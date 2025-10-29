El Baxi Ferrol se da un festín ante el Benfica (109-58)

Alba Sáchez-Ramos supera a una rival Emilio Cortizas

Otra temporada más, el Baxi Ferrol estará en las eliminatorias por el título de la Eurocup Women. La victoria que el equipo ferrolano consiguió sobre el Benfica (109-58) le garantiza uno de los dos primeros puestos del grupo K de la liguilla previa de la competición. Así que ahora buscará la primera posición para tener un cruce más amable, algo que parece al alcance de su mano por lo visto hasta ahora en el torneo.

Los cinco puntos –y un tapón– con los que Claire Melia inició el partido avanzaron que la pívot irlandesa podría ser una de las protagonistas del partido. Pero sus compañeras –en especial Elena Rodríguez– no se quisieron quedar atrás, así que la escuadra de la ciudad naval empezó a romper el partido enseguida (13-4, min. 5).

A pesar de no rayar a su mejor nivel de acierto anotador, a la formación local le bastó con ir anotando de manera regular y colapsar con su defensa el ataque del Benfica, así que las distancias se fueron ya por encima de los diez puntos –al final del primer cuarto llegaron ya a los 18 (24-6)–.

Con el partido más que encarrilado, Lino López no dudó en repartir minutos de juego entre su plantilla –esta vez la canterana Elena Baldonedo saltó a la cancha ya en el primer cuarto y no en los instantes finales, como en otras ocasiones; mientras que su compañera Irene Somorrostro lo hizo en el segundo parcial–, porque la ventaja seguía creciendo.

Por encima de los veinte puntos de renta al poco de empezar el segundo cuarto, la escuadra de la ciudad naval consiguió que su rival se pasase más de ocho minutos sin anotar y tardar casi hasta el descanso en alcanzar la decena de puntos.

Casi por inercia, el Baxi Ferrol hacía crecer su marcador de todas las maneras posibles –a través del lanzamiento exterior, el juego interior, de las penetraciones a canasta...–.

Y, puesto que su defensa seguía siendo un muro para la formación lusa, la distancia en el marcador llegó a irse por encima de los treinta puntos, que fue la renta con la que se llegó el descanso (50-18), con el partido resuelto a favor del Uni.

Individual

Sin casi nada en juego a nivel de resultado –el marcador ya llevaba mucho tiempo decidido–, la incógnita de la segunda parte estaba en ver hasta qué punto las jugadoras del Baxi Ferrol eran capaces de mantener la intensidad. Y, a pesar de que el nivel defensivo bajó una pizca y el Benfica pudo anotar de una manera más regular, la ventaja de las locales fue creciendo –llegó a situarse por encima de los cuarenta puntos (66-25, min. 26)–, sobre todo gracias al brillo individual de algunas jugadoras. Ahí, Karolina Sotolova tuvo un papel fundamental con tres triples casi consecutivos, pero el resto de compañeras asumieron también su protagonismo.

El partido, convertido en poco más de un entrenamiento con público, sirvió para ver las virtudes de la escuadra dirigida por Lino López, que fue sumando efectivos a su causa –Elena Baldonedo completó unos cuantos minutos de mucho mérito– pensando también que el sábado tiene un partido importante en el campeonato doméstico, en el que se enfrentará al Estepona con el objetivo de no verse sorprendido por un recién ascendido a la máxima categoría.

Final

Llegados al último parcial del encuentro, y con la ventaja de la formación local asentada por encima de los cuarenta puntos, el choque sirvió para ver que la distancia que hay entre los dos clubes, ahora mismo, es descomunal. De ahí que sin pisar a tope el acelerador, la distancia siguiese aumentado para la escuadra de la ciudad naval, que incluso fue mejorando sus porcentajes de acierto con el paso de los minutos. Además, el encuentro sufrió un bajón con la lesión de la visitante Balde, que acabó con las ganas de luchar en el partido de las suyas.

Los últimos minutos solo tuvieron la incertidumbre de saber hasta dónde llegaba la ventaja local en el marcador. Y los 51 puntos finales lo dijeron todo. Ahora será el momento de pelear por metas mayores.