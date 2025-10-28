Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Somos muy ambiciosas y queremos más"
El técnico ferrolano no se conforma con lo realizado por sus jugadoras, sino que busca que sigan mejorando
"Yo lo que creo es que el año pasado, como éramos nuevas, se le daba mucho valor a cada partido y a cada victoria. Ahora mismo se le da menos de la que realmente tiene. Si en verano, con cinco jugadoras nuevas, dices que vas a estar en esta situación de los tres partidos ganados, estarías celebrando. Somos muy ambiciosas, queremos siempre más y hay que valorar cada partido", así de contundente fue Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, sobre este inicio de temporada en la Eurocup y los objetivos que tiene este año.
Aunque esa es una meta que tiene, la más importante es que su equipo y sus jugadoras "sigan trabajando, sin mirar a lo que ya se hizo tanto esta campaña como la pasada. Si no estás bien en cada partido, quedas fuera. Los otros equipos tienen nivel para ganarnos. Sabemos donde estamos y lo que tenemos que hacer para competir".
De hecho, el ferrolano restó importancia a la posibilidad de ser líder de cuadro, ya que "para mí, más que la colocación dentro del grupo, es que el equipo crezca y siga dando pasos. Que seamos constantes durante los cuarenta minutos y que queramos ser mejores. Después, si ganas todo, es más fácil y ahora mismo estamos en una línea muy buena. Me preocupa que el equipo sea ambicioso y quiera crecer", recalcó.
Para lograrlo, sus pupilas tienen que aprovechar al máximo cada sesión y cada partido, como fue en el caso del duelo ante el Zaragoza, en el que a pesar de ir perdiendo de manera contundente "intentamos aprovechar los minutos para hacer mejoras individuales porque apenas hay tiempo para entrenar".
Todo eso le servirá para el partido de este miércoles ante el Benfica, un rival muy duro y que no pondrá las cosas fáciles como ya demostró en Lisboa. Además, este enfrentamiento llega en un mes muy exigente, pero que se cerrará en A Malata algo que "nos ayuda mucho porque nos permite recuperar mejor tanto física como mentalmente. El equipo necesita tener estos dos partidos seguidos aquí", zanjó Lino López.