La traca final del Baxi Ferrol para un mes agotador

Las guerreras del Baxi Ferrol son humanas. Parecía imposible que sintiesen dolor o cansancio, pero este último se notó especialmente en el duelo ante el Casademont Zaragoza. El cuadro de la ciudad naval está notando el sólo contar con nueve jugadoras de plantilla y haber disputado ya siete partidos en apenas 24 días.

Además, esta semana, aun le quedan otros dos compromisos más. Este miércoles recibirá al Benfica, con él cerrará un mes cargado de encuentros. Eso sí, la cosa no para porque el día 1 de noviembre tiene un nuevo compromiso en la Liga Femenina Endesa, antes de afrontar otro partido, el penúltimo de la fase de grupos de la Eurocup, el 5 del próximo mes.

Ese sobreesfuerzo que está realizando ya se empieza a notar en el equipo. Con todo, a base de garra, coraje y pundonor lo están ocultando muy bien. Sin embargo, ante un Zaragoza hecho para pelear por todo los títulos, no pudieron presentar toda la batalla que querían, incluso después de vencer en el primer cuarto (21-23) y liderar hasta el ecuador del segundo, momento en el que “ellas fueron muy superiores y no fuimos capaces de hacer nuestro juego. Luego, a partir del descanso, con diez abajo, ya no hemos estado bien”, reconoció Lino López, tras el partido del pasado domingo.

La calidad y acierto de las mañas –acabaron el encuentro con un 53% en triples y un 49% en tiros de dos– fueron demasiado para las guerreras ferrolanas. Todo ello a pesar de los intentos de una Karolina Sotolova que cerró su semana contra actuación. Después de los 16 puntos que había anotado en Europa ante el Zaglebie Sosnowiec, la internacional checa se fue hasta las 21 unidades frente al Casademont, demostrando que su adaptación a Ferrol y los esquemas de Lino López está yendo a las mil maravillas. Sin duda, esa es una de las grandes noticias de ese amargo partido.

Con su aportación, podrá liberar algo más a Blanca Millán y a Moira Joiner, que son los dos puntales ofensivos del equipo, junto con Dalayah Daniels, algo que puede ser muy beneficioso, ya que así los rivales no sabrán a quien prestar más atención. Ahora, el Uni tiene más armas en ataque y más colmillo atrás. Eso será clave para volver a conquistar una cumbre, la del Benfica, que visita A Malata el miércoles para cerrar un mes muy ajetreado.