Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Sólo fuimos capaces de hacer nuestro juego los primeros quince minutos"

El preparador quiso felicitar a su rival por el triunfo FEB

Tras un encuentro claramente definido en el Príncipe Felipe, con el Baxi Ferrol contando con oxígeno hasta poco después del inicio del segundo cuarto, el preparador Lino López sólo pudo, primero, “felicitar al rival” y, segundo, “recuperarnos. A seguir trabajando y a seguir creciendo”, sentenciaba.

Y es que si bien en el inicio del encuentro en la cancha zaragozana parecía que el duelo iba a discurrir por sendas más estrechas, el Casademont Zaragoza se encargó de cambiar este camino. Ampliando el suyo y dejando al conjunto ferrolano prácticamente en la cuneta. “El marcador refleja lo que ha sido el partido”, apuntaba claramente el preparador, “sólo durante los primeros quince minutos hemos sido capaces de hacer nuestro juego. De estar bien defensivamente, presionando, pero, a partir de ahí, fueron muy superiores”.

Un escalón superior al que se subió el grupo anfitrión y al que no llegó el de la ciudad naval que “ya a partir del descanso, con diez abajo, no hemos estado bien”, subrayaba López. Y si bien las ferrolanas eran conscientes del potencial de su rival, recientemente ganadoras de la Supercopa de España ante un Valencia contra el que, casualmente, el Baxi sumó su primera victoria liguera, no por eso dolió menos.

“No hemos sido capaces de jugar fluidas en ataque, muchas pérdidas y ellas penalizándonos. Nos exigen mucho mental y físicamente”, analizaba el preparador, “es un equipo con mucho potencial, en el que cualquier jugadora te puede hacer daño –y así fue, con todas anotando a excepción de la gran directora Mariona Ortiz–”.

El grupo ferrolano se vio maniatado por su rival, especialmente en su ataque, cosechando una derrota con su menor cifra anotadora. Ahora, las ferrolanas vuelven a a casa para prepararse para la nueva cumbre europea. Esa a la que el miércoles harán frente en A Malata ante el Benfica.