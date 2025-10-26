El Baxi Ferrol, drenado por un gran Casademont Zaragoza

Sánchez-Ramos, en el duelo ante la formación maña FEB

El Baxi Ferrol no consiguió la sexta en su gran racha de inicio de esta campaña ante un Casademont Zaragoza que fue drenando lentamente a las de Lino López, para dejarlas prácticamente secas en todas las opciones de juego en el Príncipe Felipe.

El encuentro comenzó en un lleno Príncipe Felipe en el que fue el Baxi el que cogió la corona con Moira Joiner como reina en este primer cuarto. La jugadora del Baxi fue la encargada de culminar una primera jugada lenta y muy bien cocinada por la formación ferrolana, que terminó con el triple a base de paciencia de esta jugadora. Una bofetada que no noqueó al Zaragoza, con Pueyo y Vorackova espabilando a las suyas para volver a ponerse por delante (4-3).

La dura defensa maña no fue impedimento para que una Alba Sánchez-Ramos con galones se colase en la pintura para continuar con este toma y daca inicial entre dos formaciones igualadas en puntos y muy similares en cifras. En esta batalla inicial fueron las zaragozanas las que se adelantaron unos metros en la toma del partido.

Pero el Baxi estaba detrás, con Melia culminando el sprint para dar caza a las locales con triple liberado (11-12). La irlandesa abrió la puerta al show de Sotolova que, con otro lanzamiento desde la línea de 6,75 metros, un robo y otra canasta firmó para su equipo un parcial de 0-12 (11-17).

Ante esta lluvia de proyectiles ferrolanos el preparador zaragozano sacó partido de su tiempo muerto, a pesar del primer acierto del trébol irlandés. Gueye se echó a las suyas a la espalda para igualar la contienda (19-19), tras romper Fingall al sequía maña. Acertados contraataques y tapones fueron teloneros del espectáculo final de Joiner que, tras dos tiros libres anotados, cogió su propio rebote para romper el empate y llevar al Baxi por delante al segundo cuarto de manera increíble (21-23).

Una igualdad que, poco a poco, fue deshaciendo el conjunto maño en el siguiente parcial, a pesar de los intentos iniciales de Daniels o Millán después. Bankole quiso ganarse su sitio en el equipo inicial e hizo méritos, apoyándose en la buena defensa de las suyas. En el otro lado, Erjavec parecía abrir de nuevo la lata de los triples (30-28) cuando se llegaba al ecuador del choque, pero rápidamente frenaron las anfitrionas esta reacción con un triplazo de Fingall (35-28) que colocaba una diferencia amplia a favor de las anfitrionas.

El tiempo muerto de López para ajustar a las suyas no terminó de funcionar ante un Casademont Zaragoza que parecía haber metido una marcha más para este cuarto en el Príncipe Felipe. Mawuli, de tres, y una gran recta final de Vorackova cerraron este 23-12 para la formación anfitriona, en un parcial que Blanca Millán ejemplificó, con su tiro acertado prácticamente cayéndose y sacando una falta, la lucha constante de las ferrolanas, preparando de nuevo las armas para una segunda mitad que empezaría 44-35.

La magia checa no fue suficiente

Si bien, el Baxi fue descendiendo en su eficacia anotadora, no por demérito propio, sino por el camino hacia el error al que lo llevaba el Casademont. Las mañas endurecieron su defensa y dejaron a las de Lino López en sólo once puntos (que junto con los doce del segundo cuarto sumaron en estos dos parciales, los mismos que los logrados en el primer cuarto).

Un tercer parcial en el que la fiesta aragonesa creció con la entrada en pista de Nerea Hermosa, regresando con las suyas más de seis meses después. A pesar de los intentos de una Sotolova que, cada vez que salía ayudaba a las suyas a navegar por los rápidos en los que se había convertido el choque, su triple llegó poco antes de la cuarta falta de Joiner, condicionada cuando todavía quedaba cuatro minutos de este cuarto y todo el último.

El Baxi intentaba mantener su pedazos juntos, con el pegamento de Sotolova y Erjavec (57-45), pero el Zaragoza tenía ahora el partido donde quería. Controlaba el balón, a su rival y tenía acierto. Este tenía en la recta final a Bankole y Gueye a su ejemplo para cerrar este penúltimo cuarto con un 62-49 a pesar del intento de Daniels de anotar un desesperado triple sobre la bocina. No era el partido en un día en el que se fue torciendo según iba creciendo su rival, que comenzó los últimos minutos con un +16 en el marcador del Príncipe Felipe.

Así, el Baxi se convirtió, sin quererlo, en actor secundario del encuentro de esta cuarta jornada. Las ferrolanas se iban quedando sin aire en esta ascensión a la montaña zaragozana, en la que no había tiempo para tomar aliento. Joiner, a pesar de sus cuatro falta, daba oxígeno a las suyas con un triple (64-49), pero se sacudió pronto el polvo de esta caída el Casademont, con Gueye y Mawuli firmando el +21.

El partidazo de Sotolova, sin duda para recordar y demostrando que en el Baxi todas brillan cuando hace falta, si bien esta ocasión sin ganar, lo redondeó la la checa en la recta final con un lanzamiento de tres y otro de dos para ser la máxima anotadora, no sólo de las suyas, sino del encuentro, con 21 puntos.

La renta zaragozana superó los 30 puntos por momentos, si bien quedó finalmente en esta cifra gracias, como no podía ser de otra manera, al acierto de la jugadora checa que demostró también la calidad en esta ocasión, de las actrices secundarias. Un duelo en el que e jugadora checa que demostró también la calidad en esta ocasión, de las actrices secundarias. Un choque en el que el Zaragoza demostró su potencial y el Baxi su garra, con las ferrolanas finalmente drenadas ante un rival que fue creciendo hasta dejar a las ferrolanas en su menor anotación en esta liga (87-57).