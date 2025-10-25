Un nuevo reto mayúsculo para un Baxi Ferrol en crecimiento

Claire Melia lleva dos partidos seguidos a muy buen nivel Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol tiene otro reto por delante. Otro desafío al que hacer frente tras una nueva semana corta, en la que el cansancio se notó, pero que no impidió un nuevo triunfo, el quinto de una temporada casi perfecta. Ahora, el conjunto de la ciudad naval buscará romper ese listón que se marca, tratando de conseguir la victoria ante el poderoso Casademont Zaragoza (12.15 horas, Pabellón Príncipe Felipe).

Después de dos épicos triunfos ante Araski, en la Liga Femenina Endesa (69-62, en la prórroga) y ante el Zaglebie Sosnowiec, en la Eurocup (83-90), el cuadro ferrolano hará frente a “una de las pruebas más difíciles de este inicio de temporada, porque Casademont fue creado para pelear por todo”, reconoció Lino López en la previa.

Y no es para menos, ya que además de ganar a uno de los grandes de Europa como es el CBK Mersin, se ha reforzado muy bien. Entre sus incorporaciones destaca una vieja conocida del Baxi, Carla Leite, que militaba en el Villeneuve D’asq, equipo frente al que cayó en la final de la Eurocup la temporada pasada.

Con este fichaje, el Zaragoza puede practicar un juego aún más vistoso y se ha notado, ya que es uno de los máximos anotadores de la liga con 78 puntos de media por partido –sólo es superado por el Girona, el Gernika y Estudiantes–, a los que suma 37,3 rebotes –el mejor en este apartado– y 15,7 asistencias.

Todo ello se debe, no sólo a la aportación de Leite, sino también a la de Mariona Ortiz, Ornella Bankole o Aminata Gueye. Debido a eso, el técnico ferrolano reconoció que “no te puedes centrar en una jugadora. Tienes que estar a un nivel muy alto defensivamente y físico. Ser capaces de minimizar ventajas. Es un equipo con mucha capacidad para anotar. Mariona Ortiz es una de las mejores bases de Europa, que siempre busca lo mejor para su equipo. Tenemos que intentar pensar en nosotros, crecer como equipo, trabajar los errores que hemos cometido en estos partidos y seguir creciendo”.

Sin duda, no será una tarea fácil y más con el cansancio acumulado, pero el Uni ya ha demostrado que puede vencer a gigantes –superó al Valencia Basket en casa–. Ahora tendrá una nueva prueba, otra montaña que escalar en liga antes de ir a por las siete colinas de Lisboa, que defenderán el Benfica el miércoles en A Malata.