Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Todavía queda mucho por hacer, pero las bases que estamos creando son buenas”

Lino López da instrucciones a sus jugadoras Emilio Cortizas

“Sinceramente me sorprenden esa cinco victorias. Si me lo dicen a principio de verano, que ahora tendríamos un balance de 5-1, perdiendo sólo contra Girona en su casa pues lo hubiese firmado”, reconoció Lino López sobre el gran rendimiento de su equipo, pero también matizó que “eso no es nada relevante porque todavía queda mucho y hay que seguir trabajando día a día para seguir mejorando”.

Y es que tanto él como sus pupilas son conscientes de ellos, por eso no deja que la euforia se apodere de ellas, ya que “sabemos lo que cuesta cada partido. Evidentemente es más fácil trabajar y crecer cuando los resultados acompañan porque te dan más confianza, especialmente a las jugadoras nuevas de la liga, pero cada partido es una final para nosotras y valoramos el trabajo que estamos haciendo”, admitió.

Al final, “llevamos poco tiempo juntas, pero todas están trabajando muy bien. Piensan siempre en el bien del equipo. El trabajo del día a día es muy bueno y hemos demostrado que tienen carácter, son competitivas y no dan un balón por perdido”, apuntó, pero volvió a incidir en la importancia de “seguir dándolo todo en cada partido y en entrenamiento porque queda mucho por hacer, pero las bases que estamos creando son buenas”.

Esas líneas maestras a seguir le pueden ayudar frente a un Casademont Zaragoza, que “fue creado para pelear por todo. Es una de las mejores plantillas de Europa y no será fácil ganar en su casa. Además, vienen de vencer a uno de los grandes en la Euroliga”, dijo Lino López.

De igual manera, agregó que “no hay que prestarle tanta atención a ellas, sino que tenemos que intentar pensar en nosotras, crecer como equipo, trabajar los errores que hemos cometido en esto partidos y seguir creciendo”, zanjó el preparador.