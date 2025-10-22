Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El equipo tuvo la cabeza fría para volver a la dinámica positiva"

Lino López, durante el encuentro en Polonia Baxi Ferrol

Ni viajes ni prórrogas han impedido que el Baxi Ferrol continúe con su conquista en Europa. Hoy en tierras polacas la formación de López consiguió doblegar a una formación anfitriona que, como ellas, todavía no sabía lo que era perder en esta fase de grupos de la Eurocup. El conjunto de la ciudad naval deja a otro rival por el camino y lo hace con “una victoria muy importante”, como apunta el preparador ferrolano al término del choque.

Y, tal y como comentó en el encuentro ante su rival checo en A Malata, el juego de las suyas no fue el mejor, pero sí el más efectivo para conseguir su quinta victoria de la campaña –entre campeonato doméstico y continental–. “Quizás sin ser el partido más brillante de la temporada, ellas se ponen por delante después de ir dominando todo el duelo. Y aún así, el equipo tuvo la cabeza fría para volver, para meterse en una dinámica positiva y llevarse la victoria”, señalaba el preparador.

López quiso destacar especialmente la capacidad de las suyas de, tras llegar a ganar por más de una decena y que su rival –“por su talento ofensivo”– le diese la vuelta al partido, “seguir creyendo y trabajando en lo que habíamos planteado”, y poner de nuevo el marcador a su favor. Las muy reconocibles marcas de la casa del conjunto ferrolano.

La brevedad

La defensa fue, de nuevo, determinante en otro triunfo ferrolano ante un adversario que “incluso con muy buenas defensas eran capaces de anotarnos. Pero supimos llevar el tiempo del partido, siempre llevar la iniciativa, saber dónde podíamos tener las ventajas y forzar las cuatro faltas a Reese y Taylor”, analizaba el ingeniero del Baxi Ferrol.

El muro ferrolano no tuvo figuras, más allá de pequeñas fugas controladas a tiempo, para romper la imbatibilidad de las polacas. Y, como viene siendo habitual, tras la corta celebración y regocijo, a centrarse en el siguiente duelo ante el Casademont Zaragoza. Y, luego, de nuevo las siete colinas del Benfica. “Pienso ya en el siguiente entrenamiento, en ver qué cosas hicimos bien y qué cosas mal. En que descansen y que recuperen”, señalaba López.

“Con el potencial que tenemos, donde todas las jugadoras creo que cada vez están sumando más, sintiéndose más cómodas, y ver en qué tenemos que crecer”, apostilló el técnico. Un trabajo de nuevo breve, pero sin duda eficaz, ya que, otra vez el Baxi casi no tendrá descanso con el encuentro ante las mañas previsto para la mañana de este domingo.