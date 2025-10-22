La casta y el coraje del Baxi Ferrol triunfan en Polonia (83-90)

Moira Joiner trata de superar a una rival Baxi Ferrol

La casta y el coraje del Baxi Ferrol le permiten conquistar un nuevo territorio, Polonia, tras batir a un Zaglebie Sosnowiec que puso contra las cuerdas al conjunto ferrolano.

Desde el inicio se pudo comprobar que iba a ser un partido con posesiones muy cortas y con mucho abuso del tiro de tres. Así lo dejó claro Sydney Taylor en la primera jugada del partido, en la que salió de un bloqueo de Catherine Reese para clavar su primera daga ante un Uni que salió algo relajado. Fruto de ello, perdió varios balones seguidos, algo que no le gustó a Lino López.

Eso sí, poco tardaron en carburar, especialmente una Claire Melia que se echó al equipo a la espalda. La irlandesa anotó los nueve primeros puntos de su equipo, que volvía a arrastrar esos problemas en el tiro. Por suerte, su rival no estaba mucho mejor y, salvo algún destello de Reese asistiendo, tampoco encontraban muchas situaciones óptimas para anotar (10-9).

Para desatascar un poco la situación, el ingeniero del Baxi cambió prácticamente a su quinteto –sólo quedó Moira Joiner- y eso le funcionó perfectamente. Precisamente la americana cogió el testigo anotador de Melia, mientras que en defensa Karolina Sotolova se convirtió en un candado. Eso provocó que el Baxi cogiese una pequeña renta, algo que no gustó a Piotr Marcin Gliniak, que paró el partido.

Lo que no supo el técnico del conjunto polaco es que esa pequeña pausa activó a Dalayah Daniels, que anotó cinco puntos seguidos, a los que sumó un tapón espectacular sobre una Reese que estaba sufriendo mucho para contener a la pívot americana (17-22). Además, tampoco recibió ayudas de sus compañeras, algo que aprovechó Blanca Millán para clavar un triplazo y poner un +6 al final de este acto inicial (19-25). Aprovechando esa inercia positiva, el Baxi siguió apretando en ambos lados de la pista en el segundo cuarto, lo que le permitió abrir un parcial de 6-0, que logró cerrar Taylor, tras un tiempo muerto de su técnico, que reclamó más intensidad a las suyas.

Ellas, lo que i­nterpretaron fue tener posesiones más cortas, por lo que el encuentro entró en un intercambio de canastas entre la propia Taylor y Martyna Pyka, que estaba siendo la mejor de su equipo, contra Claire Melia y Moira Joiner. En esta situación, salieron beneficiadas las jugadoras del Uni, que lograron poner un +11 en el luminoso (34-45), después de un triple liberado de Ine Joris. Sin embargo, después de ese bombazo, el Uni perdió un poco el fuelle, quizá por el cansancio acumulado, y eso lo aprovechó el Sosnowiec para abrir un parcial de 5-0.

López, al que no le gustó nada esa situación, llamó a filas a las suyas y comenzó a ajustar cosas en defensa. No debían conceder tantas canastas fáciles. Sus pupilas lo intentaron a la vuelta, pero el cuadro polaco seguía en estado de trance y logró ponerse a sólo dos puntos, después de una acción de Aleksandra Kuczynska y otra de Reese, cuando sólo quedaba una posesión por jugarse antes del descanso. Ahí, las ferrolanas mostraron su temple y Elena Rodríguez anotó sobre la bocina para poner el +4 con el que se cerró una primera mitad en la que hubo muchas alternativas (43-47).

Todo por decidir

Tras el paso por los vestuarios, el Baxi empezó mucho mejor en ataque, como así demostró Blanca Millán, tras una gran jugada colectiva. En cambio, atrás dejó muchos huecos, los cuales aprovecharon Taylor y Reese para volver a apretar el encuentro. Pero, las dos no contaron con la aparición de Ine Joris, que metió dos triples seguidos y habilitó a Sotolova para volver a poner un +10 en el luminoso, antes de que Piotr Marcin Gliniak parase el partido.

Al contrario de lo que pasó las dos veces anteriores, en esta ocasión funcionó. No por sus mejoras en defensa, sino por las conseguidas en la parcela ofensiva gracias a una Taylor en estado de gracia que clavó tres bombazos casi consecutivos para darle la vuelta al choque (62-61). Ante tal avalancha, Lino López optó por pedir un tiempo muerto y reajustar todo. Y las suyas obedecieron al instante. Dieron un pasito más en defensa y contuvieron esa hemorragia desde el arco, mientras que en lado contrario Sotolova y Daniels recuperaron el liderato antes del final de este tercer cuarto (62-68).

El último acto de este apasionante duelo no dejó indiferente a nadie. Nuevamente, el Sosnowiec lo empezó con un 4-0 a su favor gracias a su dupla más anotadora, la conformada por Reese y Taylor, pero ambas fueron contestadas desde la personal por Blanca Millán y Alba Sánchez-Ramos para mantener esa diferencia de seis tantos (66-72). A partir de ahí, empezó un intercambio de canastas, en el que el Uni salió perdiendo por el mayor acierto exterior de su rival (74-75).

Por suerte, emergió Sotolova para poner calma. La checa capitalizó los ataques ferrolanos y fue capaz de contener los arreones polacos hasta el punto de que el técnico local tuvo que parar el partido para frenarla (81-86). No obstante, de nada sirvió. El marcador apenas se movió debido al esfuerzo defensivo visitante, que frustró cualquier ataque y permitió sellar su tercera victoria en la Eurocup y la quinta en toda la temporada (83-90).