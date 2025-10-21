Duelo de gallitos entre el Baxi Ferrol y el Zaglebie Sosnowiec

Blanca Millán espera continuar con su gran estado de forma en la Eurocup Emilio Cortizas

Casi sin tiempo para descansar, el Baxi Ferrol afronta otro reto mayúsculo. Otra montaña que tiene que escalar, que estás situada en Polonia. El conjunto de la ciudad naval se medirá a un Zaglebie Sosnowiec, que al igual que ellas, todavía no ha perdido en la Eurocup (18.00 horas, en Hala Widowiskowo-Sportowa).

Después de la épica victoria lograda el pasado domingo ante el Araski en la prórroga (69-62), el Uni se desplaza hacia tierras polacas con mucha ilusión, ganas y algo magullado por haber disputado un partido muy intenso, que exigió lo máximo a sus jugadoras, pero que acabó con un final feliz.

A pesar de ese esfuerzo antológico, “el equipo está en muy buenas condiciones. Las jugadoras hicieron una sesión de recuperación con Álvaro (Alonso, el preparador físico), y quitando el cansancio normal y los golpes típicos de estos partidos tan duros, todas están perfectamente”, aseguró un Lino López, que valoró el inicio de temporada en el que consiguieron cuatro victorias –dos en la Liga Femenina Endesa y dos en Eurocup– en cinco choques, a pesar de que “teníamos cinco jugadoras nuevas y bajas importantes con respecto al año pasado, pero el equipo está respondiendo y compitiendo. Es lo que decía al principio, intentar formar a un equipo que tenga ese carácter competitivo que es un poco gen del club y eso nos está llevando a cosechar esas victorias”, apuntó.

Con todo, ese enfrentamiento ante el Araski, ya es agua pasada. Ahora, el Baxi se tiene que centrar en el Zaglebie Sosnowiec, un equipo que tiene muchas armas ofensivas y que todavía no sabe lo que es perder en Europa –superó al Ostrava (86-69) y al Benfica (73-63) con claridad–. Por este motivo, el técnico ferrolano lo considera “mirando la clasificación, como el rival más fuerte porque los dos hemos ganado los dos choques. Sabemos que hay que ir partido a partido y cualquiera puede ganar a cualquiera. Hay que afrontar cada duelo como una final”.

Además, en el caso de su oponente, logró esos dos triunfos en su feudo, el mismo lugar que visita el conjunto de la ciudad naval. Allí, el cuadro polaco se crece mucho espoleado por su público y puede practicar un estilo de juego “que se caracteriza por tener mucha capacidad para anotar, imprimir un ritmo muy alto y abusar del tiro de tres”.

En este sentido, el preparador ferrolano puso el foco en Sydney Taylor, que “destaca en la faceta anotadora gracias a su buen lanzamiento y su capacidad para generar espacios a través de su uno contra uno”, y en Catherine Reese, que “es una interior dominante, que juega muy bien las situaciones de poste bajo, los ‘roll’ e incluso los contraataques, en los que se entiende muy bien con Matea Tadic, a la que ya conocemos porque el año pasado estuvo en la Liga Femenina Endesa con el Celta de Vigo”.

Mucho potencial

Y es que no es para menos que destacase tanto a Reese como a Taylor, ya que son las máximas anotadoras del Zaglebie Sosnowiec. La primera está promediando 20 puntos, mientras que la segunda 18,5. Además, cada una da 3,5 asistencias por partido –lejos de las 9,5 que proporciona Tadic–, y capturan 14 y 4 rebotes por duelo, respectivamente. Sin duda, son dos jugadoras a las que prestar mucha atención en la faceta defensiva.

Sin embargo, el ingeniero del Baxi Ferrol echó por tierra ese marcaje especial para ellas, ya que “si lo hacemos, estamos perdidas. Tenemos que pensar en seguir creciendo en nuestra defensa, seguir mejorando cada día y tener nuestras señas de identidad. Evidentemente son dos jugadoras que van a anotar, con mucha capacidad para generar y tenemos que pensar que defensivamente tenemos que estar a un nivel muy alto”, indicó, al tiempo que advirtió de que “tampoco hay que dejar de lado al resto del equipo. Son jugadoras que suman mucho, muy intensas y con mucha polivalencia. Por algo han cosechado las dos victorias de Eurocup de una forma holgada”.

Por ese motivo, insistió en que “hay que defender a un nivel muy alto. Hemos demostrado en algunas fases de los partidos que defensivamente podemos hacerlo muy bien. En ataque, tener un ritmo alto de juego. No dependemos de una jugadora, dependiendo del día destaca más una u otra o del plan de juego que haya. Creo que desde la defensa tenemos que tener nuestra identidad”.

El mercado

Eso sí, también tendrá que seguir gestionando los esfuerzos de sus nueve jugadoras. Las bajas de Bego de Santiago y de Gala Mestres obligaron al Lino López a reducir su rotación y a empezar a mirar nuevamente el mercado para reforzar al equipo. Con todo, el técnico le restó importancia, ya que “el año pasado, cuando se fue Mimi Collins, estuve mirando y analizando jugadoras, pero no creía que fueran necesarias para el equipo. Es cierto que en las rotaciones se nota, pero no pienso en fichar por fichar. Si no es alguien que vaya a mejorar lo que tenemos, que vaya a dar algo diferente o que se vaya a adaptar al equipo, vamos a esperar. El equipo está bien. Evidentemente tenemos ese hándicap de las bajas de Bego y Gala, pero ahora mismo no estoy preocupado. Estoy intentado que todas se adapten y sean importantes para el equipo, si hay alguien en el mercado que pueda ayudar, pues bienvenida”, aclaró el preparador.

Y es que hasta el momento todas y cada una de las integrantes del equipo han respondido a las mil maravillas. Saben que todas son importantes y eso nota en la pista. No bajan nunca los brazos. Ese espíritu será el que pueda ayudar a conquistar un hito y escalar una montaña, aunque Sosnowiec está situada a 250 metros sobre el nivel del mar, que puede ser la más peligrosa a la que se ha enfrentado en la competición continental durante la presente temporada, en la que espera repetir los éxitos del pasado.