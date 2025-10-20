Un Baxi Ferrol con muchas líderes

Las jugadoras del Baxi formaron una piña al terminar el partido para felicitarse por el buen trabajo realizado Emilio Cortizas

Compartir es vivir. Es un frase que encaja perfectamente con el Baxi Ferrol. El conjunto de A Malata, otra temporada más, vuelve a destacar por su escasa dependencia de una jugadora y por un estilo de juego en el que hay tres principios innegociables: competir hasta el final, luchar por cada balón y ayudar a la compañera. Este nuevo Uni los cumple a la perfección, como demostró el pasado domingo ante el Araski.

A pesar de no vivir su mejor día de cara al aro –acabó con un 35% en tiros de campo y un 73% en tiros libres–, lo cierto es que no bajó los brazos en ningún momento y defendió como nunca. Fruto de ello, logró robar nueve balones y forzar seis pérdidas más ante un rival que apenas comete fallos. Además, volvió a mover muy bien el balón y aprovechó los momentos de lucidez de cada jugadora para ir sumando puntos que desencadenaron en la segunda victoria liguera en tres encuentros.

Como se dijo antes, el Uni no depende de una sola jugadora, sino que en cada encuentro, alguna pupila de Lino López está más inspirada y asume más protagonismo en ataque. Frente al Araski, volvió a asumirlo Dalayah Daniels. La pívot americana fue la máxima anotadora del encuentro gracias a sus 21 puntos –con un porcentaje de acierto del 54% en tiros de campo y un 67% desde la personal–, de los cuáles cinco llegaron en la prórroga –también tuvo el tiro ganador en su mano, pero no logró acertar– y sirvieron para hacerse con un trabajado triunfo.

Pero no sólo aportó en la ofensiva del Baxi, sino que también sobresalió atrás, al capturar cinco rebotes defensivos e intimidar en varias acciones tanto a Isabela Jourdain –que fue la mejor jugadora rival como así lo demostraron los 28 créditos de valoración que logró– y Quinn Urbaniak-Dornstaduder.

Todas a una

En esa faceta también tuvo la inestimable ayuda de Claire Melia, que si bien todavía no está muy inspirada de cara al aro –sólo metió una canasta en tiempo corrido–, sí que lo está a la hora de repartir juego –lleva 18 asistencias entre la Liga Femenina Endesa y la Eurocup– y echar una mano en defensa, como el pasado domingo con sus once capturas. A ella, también se le unió una Elena Rodríguez que cada vez está yendo a más. Aparte de aportar cinco rechaces y dos robos, lideró al equipo en la defensa y frustró muchos ataques del cuadro dirigido por Madelen Urieta.

Pero volviendo al ataque, hay dos jugadoras a las que destacar también. Ellas son la capitana Blanca Millán y Moira Joiner. Las dos, en esta temporada, han cogido más galones si cabe. No les quema la bola y aparecen en los momentos claves. Frente al Ostrava o ante el Araski lo demostraron. Cuando más complicado estaba el partido, sacaron todo su arsenal para romper la dinámica rival y encender a sus compañeras. Por algo son la máxima anotadora y la tercera del equipo, respectivamente.

En el duelo de la tercera jornada liguera, Millán, que estuvo algo lejos de su nivel de acierto habitual desde la larga distancia –sólo anotó un lanzamiento de siete que intentó–, fue nuevamente decisiva. A pesar de tener que estar 34 minutos en pista, hizo de todo y casi todo bien. Desde sus once puntos, hasta sus tres rebotes, tres asistencias, que pudieron ser muchas más, y un robo de balón –su décimo de toda la temporada–. Además, también aportó esa intensidad y ese liderazgo en cada acción de juego.

Joiner, por su parte, no brilló especialmente en ataque –sólo anotó nueve unidades con un 33% en tiros de campo–, pero lo suplió con entrega atrás y en la defensa del aro, como demostraron sus sorprendentes nueve rebotes ante jugadoras muy físicas.

Aunque tanto Lay, como Claire, Elena, Blanca y Moira fueron las más destacadas en este partido, tampoco hay que olvidar el trabajo de Alba Sánchez-Ramos, de Karla Erjavec, Karolina Sotolova e Ine Joris. Todas tuvieron su momento mágico que ayudó a cimentar una victoria ante un rival correoso, “muy exigente físicamente y que tiene muchas trabas tácticas”, como señaló el ingeniero Lino López, que ha vuelto a armar un equipo que rinde en cualquier circunstancia como lo fue en un día sin demasiado acierto.

Eso no fue una pega para él, ya que sus guerreras lo suplieron con los dos principios del equipo: lucha hasta el final y competir en cualquier situación. “Lo importante es que el equipo, sin estar acertado, fue capaz de competir. Ese es el mensaje con el que nos tenemos quedar. No bajó los brazos y siguió luchando hasta el final”, aseguró el ferrolano.

Siguiendo esos preceptos y acertando, como casi siempre hace en la jugadora que puede romper cada partido, llegarán más éxitos de los que lograron el año pasado. Al final, el Uni es un equipo humilde con sueños grandes que puede cumplir gracias al esfuerzo, dedicación y estar plagado de líderes, que no tienen ego. Saben que para triunfar, al igual que para vivir, hay que compartir.