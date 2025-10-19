Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "Lo más importante, a pesar de no estar acertadas, fue ser capaces de competir"

Lino López da indicaciones a sus jugadoras Emilio Cortizas

"Lo importante es que el equipo, sin estar acertado, fue capaz de competir. Ese es el mensaje con el que nos tenemos quedar", así lo dijo Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, tras la victoria ante el Araski después de haber anotado un 35% en tiros de campo.

Para el técnico ferrolano, el esfuerzo es innegociable aunque estés negada de cara al aro. Si lo das todo, él estará feliz porque no quiere que ninguna baje los brazos. Para él "da igual que hayamos fallado muchas canastas fáciles o tiros liberados. El otro día metimos 22 triples y hoy no entraban en una piscina, pero lo importante era seguir trabajando y compitiendo", incidió.

Y es que enfrente estaba el cuadro dirigido por Madelen Urieta, que destaca por su fortaleza atrás y sus marcadores bajos, algo que ya sabía el técnico y que comentó "en la preparación del partido. Sabíamos que son un equipo que exige mucho físicamente y que tiene muchas trabas tácticas. Era lo que nos esperábamos. Es cierto que si aumentáramos la efectividad, seguramente hubiésemos sido capaces de romper el partido, pero no fue así".

Aun así, tuvieron la oportunidad de ganarlo en la última jugada, pero Dalayah Daniels "falló una bandeja que casi nunca falla. Pudimos coger el rebote y hubo falta, pero la señalan fuera de tiempo", se lamentó, aunque excusó al cuerpo arbitral, ya que "al no haber Instant Replay es muy difícil de valorar. En el vídeo se ve que es dentro del tiempo, pero ellos deciden lo que ven y lo que creen que es lo mejor en ese momento".

Todo ello, desembocó en una prórroga que fue "una cara o cruz, pero estuvimos bien. Supimos jugar con las faltas y buscar más las situaciones interiores para forzar esas faltas e ir más al tiro libre. Ahí fue donde sacamos el partido adelante a pesar de ese pequeño bajón que podías tener por haberte visto con el encuentro ganado".

En el tiempo extra, sus jugadoras recuperaron ese aplomo que les caracteriza y esa puntería necesaria desde la personal para sellar la victoria, en la que también influyó el cansancio, aunque Lino le restó importancia, ya que "es cierto que Araski es un equipo que te lleva al límite para conseguir una ventaja, pero no creo que haya tenido mucho que ver en la falta de acierto que tuvimos", recalcó al tiempo que dijo que "quizá jugamos mañana y metemos todas y digo que estábamos más cansadas. Lo importante, al final, es seguir luchando y creyendo en el plan de partido", zanjó el ferrolano.