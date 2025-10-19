El Baxi Ferrol tira de orgullo para superar al duro Araski

Sotolova trata de anotar ante la defensa del Araski Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol tira de épica para llevarse un trabajadísima victoria ante un correoso Araski, que llegó en ventaja a los últimos segundos del cuarto cuarto (69-62).

Sabiendo que tenían que imprimir un ritmo alto para poder hacer daño al conjunto vasco, el Uni apretó desde el salto inicial. Apenas pasaron cinco segundos desde que Dalayah Daniels, que ganó el salto, marcó la primera canasta del partido. Pero no sólo eso, sino que apenas pasaron otros tantos segundos antes de que Moira Joiner robase el balón y se lo sirviese a Ine Joris, que no pudo materializar la canasta después de que la canasta le escupiese un bonito aro pasado.

Tras el rebote, el Araski estrenó su casillero con un triple de Toussaint, que fue contestado por otra canasta de Lay, que estaba teniendo mucho protagonismo en la ofensiva ferrolana. Este ritmo vertiginoso de canasta beneficiada al cuadro de Lino López, ya que podía poner en práctica sus dos mejores virtudes, apretar en defesa y correr al contraataque. Fruto de ello logró abrir un parcial de 7-0, que no tuvo contestación por parte de su rival (11-5). Con todo, en ese momento algo pareció cambiar en el partido.

El ritmo de anotación se cortó de golpe, no sólo en el Uni, que no anotaría más en todo el acto inicial, sino en el Araski. En su caso, los puntos fueron llegando a cuentagotas gracias a dos buenas acciones de Alyssa Lawrence y Quinn Urbaniak-Dornstauder, pero con ese 11-9 se acabaron los puntos y un primer cuarto que se cerró con un 7 de 30 entre los dos equipos –4 de 16 el Baxi y 3 de 14 el Araski–.

Tras el cambio de acto, el partido ganó algo más en efectividad gracias a otra canasta de la ‘11’ rival, que puso un 6-0 de parcial. No obstante, el Uni salió con otra cara y gracias a Alba Sánchez-Ramos y Elena Rodríguez, que estaba siendo un muro en defensa, consiguió poner un +5, que obligó a Madelen Urieta a parar el encuentro (16-11). Tras la reanudación, el cuadro local siguió con su mejoría en ataque y en defensa, pero su rival también lo hizo y se volvió a meter en el choque con dos acciones de Samantha Hill e Isabela Jourdain.

Pero en ese momento apareció Blanca Millán para poner orden y liderar a su equipo hacia una ventaja más holgada en el marcador, lo que obligó, nuevamente, a la técnica rival a contener una herida que se ensanchaba por momentos (26-16). Y otra vez funcionó su plan, ya que salieron del tiempo muerto con un parcial de 0-4, que mosqueó a Lino, aunque no intervino y dejó que sus jugadoras controlasen la situación. Eso no le pudo salir mejor, porque Sánchez-Ramos, con un increíble 2+1, echó por tierra ese intento de remontada del Araski.

Y lo mejor para el Uni y lo peor para el cuadro vasco es que Claire Melia, poco acertada de cara al aro, sacó una falta y le regaló la última posesión a sus compañeras, que no pudieron aprovechar por una férrea defensa visitante. Aun así, la ventaja en el marcador, al cierre de esta primera mitad, era de nueve puntos, que parecía un poco escasa para lo visto sobre la pista (29-20).

Máxima tensión

Tras el paso por los vestuarios, todos los asistentes en A Malata pensaban que iban a ver un partido diferente, y así fue, pero no fue a favor de su equipo. El Araski, sin descuidar la defensa, comenzó a mejorar sus porcentajes de tiro. Empezó a anotar en prácticamente cada posesión, mientras que el Baxi seguía negado de cara al aro.

Sólo Moira Joiner, con una gran bandeja, pudo romper ese maleficio, pero de nada sirvió, ya que el conjunto visitante anotaron cinco puntos seguidos, que obligó a Lino López a usar su primer tiempo muerto del encuentro (31-29).

Después de una bronca por parte del técnico ferrolano, sus pupilas reaccionar y de qué manera. Primero Daniel logró un increíble 2+1, y en la jugada siguiente Joris anotó el primer triple local del partido (37-29). Pero ellas no fueron las únicas que se encendieron.

Hill, que había estado muy desacertada en la primera parte, tiró del carro. Lideró de forma impecable los ataques. No sólo anotando, sino asistiendo. Gracias a ella, la diferencia se redujo hasta un sólo punto (39-38). Fue en ese momento, en el que una apagada A Malata se encendió y dio esa energía extra a las suyas. Y estas lo agradecieron, especialmente Millán y Melia, que marcaron bombazos seguidos, antes de que Karolina Sotolova pusiese el +10 con un 2+1, que se vio ligeramente neutralizado por dos tiros libres de Hill justo antes del final del tercer acto (48-40).

Con el partido en un puño, se entró en un caótico último cuarto. Ninguno de los dos equipos quería perder, por lo que redoblaron sus esfuerzos en ambos lados de la pista. En esa tesitura, el Baxi se sintió muy cómodo y comenzó a anotar con algo más de facilidad. Entre la vieja guardia (Blanca Millán, Claire y Alba Sánchez-Ramos) recuperaron la renta de diez puntos, mientras que en el Araski, la única que estaba acertada era la que mantenía a su equipo con vida (54-48), cuando apenas quedaban tres minutos para el final.

Y la cosa se apretó más con la aparición de Toussaint y Jourdain, que lograron empatar la contienda (54-54), pero en ese momento de tensión, Daniels anotó dos tiros libres claves, pero la '17' del Araski respondió con cuatro puntos seguidos que le dio la vuelta al choque a falta de 38 segundos para el final (56-58). Ante esta situación, Lino pidió un tiempo muerto para reorganizar a las suyas y tratar de llevarse la victoria.

Ahí, apareció Melia para anotar y luego hacerse con un rebote 'in extremis' en defensa. Le pasó corriendo el balón a Millán y está a Daniels, que entró a canasta y falló sobre la bocina, tras recibir una falta, que los colegiados no señalaron, por lo que el partido se fue a la prórroga para enfado de A Malata (58-58).

En el tiempo extra, ninguno de los dos equipos quiso arriesgar, por lo que los puntos llegaron poco a poco. Había mucho en juego y nadie quería fallar, especialmente los tiros libres que cobraron mucha importancia. En este apartado, el Baxi, que no había estado muy acertado, no erró, sobre todo Lay, que se creció en esta situación y puso un +5, con apenas 50 segundos por jugarse (67-62). Y las de Lino López se pusieron el mono de trabajo para no dejar escapar una épica victoria en casa (69-62).