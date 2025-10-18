Un rival duro para un Baxi Ferrol enchufado

Dalayah Daniels tuvo un papel muy destacado en la victoria del pasado miércoles frente al Ostrava Emilio Cortizas

Un partido trampa. Así se puede definir el choque que jugarán el Baxi Ferrol y el Kutxabank Araski este mediodía en A Malata (13.00 horas). Será un encuentro muy igualado, en el que ambos conjuntos llegan en un gran estado de forma y en el que no se pueden fiar de un rival que quiere más.

Después de conseguir una gloriosa victoria el pasado miércoles en la Eurocup ante el Ostrava, el conjunto de Lino López recibe la visita de un cuadro vasco que cuenta sus dos partidos ligueros por victorias ante dos rivales complicados como son el Perfumerías Avenida (57-56) y el Lointek Gernika Bizkaia (58-55).

Este hecho provoca que el preparador ferrolano no se fíe un pelo de su oponente. “Es un rival muy duro. Ha sido capaz de ganar a dos equipos que seguramente estarán en la zona alta de la tabla. También viene de hacer una gran pretemporada. Es una escuadra que está muy bien entrenada por Madelen (Urieta), que le saca rendimiento a todas las jugadoras y que sin duda te obliga a estar al cien por cien para competir contra ellas”.

Pero no sólo le preocupa eso, sino que, además de reforzarse muy bien, logró mantener al bloque del año pasado, algo que les dará mucho ante partidos como el de hoy. “Ha mantenido la base y se reforzó bien. Es un bloque que tiene los roles muy definidos y defensivamente son difíciles de sobrepasar. Apenas conceden puntos, además de estar muy bien trabajadas”.

Asimismo, tienen la ventaja de que cuentan con Noa Morro, que la campaña pasada estuvo en las filas ferrolanas, y que para Lino fue una pena que se marchase, ya que “me hubiese gustado tenerla más tiempo porque su evolución fue muy buena, llegando a ir con la selección española. Es una jugadora con mucho futuro, pero con un presente muy bueno. Siempre es bueno reencontrase con gente que estuvo aquí”.

Contra un equipo como el Araski, que es muy peleón, también influye mucho el factor físico, ya que el Uni llega tras varios encuentros exigentes. Sin embargo, todas se encuentran en un estado de forma excelente porque “cuando ganas es más fácil trabajar”, además de que volverá a contar con el apoyo de A Malata, que “ayuda mucho como demostró ante el Valencia u Ostrava. Aunque estés cansada y ves a 2.000 personas animándote, es muy fácil para ti y difícil para el rival. Estamos seguros de que vamos a vivir un gran partido”. Y así será, ya que se miden dos rivales muy fuertes y que no se dejarán nada en el tintero para intentar conseguir una victoria que puede confirmar dos grandes estados de forma.