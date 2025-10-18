El Baxi Ferrol quiere pintar de rosa A Malata para apoyar la lucha contra el cáncer de mama

dddd C.C.

Como no podía ser de otra manera, el Baxi Ferrol vuelve a mostrar su lado más solidario. El club de la ciudad naval, en colaboración con el Odeón, une fuerzas con la Asociación Española contra el Cáncer para realizar distintas actividades y acciones en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y así darle visibilidad y voz a todas aquellas personas que están luchando contra esta enfermedad.

En un acto celebrado en el centro comercial naronés, representantes de las tres entidades implicadas explicaron una unión que beneficiará a todas las partes, así como ayudará a dar a conocer más en profundidad una dolencia que afecta a muchas personas en el día a día. Para Cristina Imaz, la representante de Odeón, esta colaboración "dará un visibilización muy grande a toda la investigación que se hace", indicó y añadió que "nosotros, como centro comercial siempre hemos apoyado estas iniciativas y lo seguiremos haciendo".

De igual manera, habló el presidente del Uni, Santi Rey, que reconoció que "estamos encantados de colaborar en este tipo de acciones solidarias. Como club mayoritariamente femenino, esta enfermedad, que también tiene incidencia en hombres, nos afecta". Por este motivo, el mandatario no tuvo dudas de ayudar en todo lo que pudiese a la AECC. Por ello, llevarán a cabo distintas acciones para el partido que jugarán mañana ante el Araski en A Malata.

Para empezar, "jugaremos con nuestra segunda equipación, que es de color rosa salmón. Además, la venderemos más barata - se pueden adquirir por 40 euros la camiseta y 20 el pantalón tanto en Niebla Boutique como en A Malata- y donaremos cinco euros por cada prenda vendida a la asociación para continuar con la lucha. Pedimos a la gente que acuda, si pueden ir de rosa, para darle más colorido y así sensibilizarnos del cáncer. Esperemos que haya una gran entrada y que sirva de ayuda, algo que siempre prestaremos a la asociación".

En este sentido, la presidenta de la AECC en Ferrol, Isabel Estevan agradeció "estas colaboraciones. Odeón siempre se ha portado genial con nosotros y el Baxi siempre nos ha apoyado y ayudado", para recalcar que "estas acciones ayudan a visibilizar la enfermedad y a poner a las mujeres donde tienen que estar. No puede ser tabú. Hay que hablar de ella. Esta campaña que hemos hecho, que está creada por pacientes, es importantísmo porque ellas han mostrado sus sentimientos, sus emociones y miedos. Yo creo que al salir da la cancha todas estas maravillosas jugadoras, que además ponen a Ferrol en la cumbre, es una oportunidad estupenda de hacer visible la asociación de que estamos para lo que necesiten", concluyó.