Blanca Millán, maestra de ceremonias en el espectáculo de A Malata

Millán, a la derecha, entrando en pista con Elena Rodríguez Emilio Cortizas

No le hicieron falta más de 20 minutos en pista a Blanca Millán para que la afición corease su condición de MVP en la exhibición ante el Ostrava checo. Y, al igual que su equipo, la bancada de A Malata no erró en absoluto el tiro en el que fue el primer duelo de las de Lino López en casa en esta Eurocup.

Ya lo decía el propio preparador tras esta acolchada victoria que “hay jugadoras que ante las bajas se tienen que multiplicar” y Millán lo hizo en esta ocasión por dos. La jugadora terminó con un 30 de valoración por el dieciséis con el que lo hicieron las mejores de su rival –Squires y Belosevic–.

Dieciséis puntos, nueve rebotes y cinco asistencias asientan esa treintena de puntuación final, que se une a la seguridad y la capacidad de dirigir a las suyas al triunfo y hacerlo con una cifra para recordar: 100 puntos. “Es curioso, porque sin tener nuestro mejor partido en ataque somos capaces de meter cien puntos. Eso es algo que ilusiona”, relataba la santiaguesa al final del duelo, “sabíamos que trabajando podríamos ser un equipo con muchos puntos. Un equipo en el que todo el mundo puede correr y tiene muchos puntos en todas las posiciones”.

Y así lo demostraron ante un Ostrava que no fue capaz de frenar esa sangría frente a un Baxi que, como apuntaba Millán “estamos yendo por el buen camino”, incidiendo también en el trabajo por hacer.

Un implacable Baxi Ferrol brilla en su estreno europeo en A Malata (100-64) Más información

Unas tareas pendientes que llegan, en gran parte, por el hecho de contar con muchas caras nuevas en su plantilla y que todavía se están acoplando. Una dificultad a pesar de la cual, la clave es que “es un buen grupo humano. Todo el mundo entiende que cuando corriges cosas o intentas aportarlas son por el bien de la persona y del grupo. Todas queremos ganar partidos y así es como se consigue”, subrayaba.

De cero a cien

El Baxi ya no llega de tapado a la Eurocup, pero sigue sorprendiendo a pesar del lógico trabajo de “scouting” de su rivales que, obliga, a “perfeccionar más cosas. Entre cuerpo técnico y veteranas estamos haciendo un buen trabajo”, comenta.

Y el resultado se pudo ver el miércoles en casa en un duelo en el que las ferrolanas se sobrepusieron a una primera mitad en la que “no fue lo que queríamos en cuanto a nuestra seña de identidad de defensa y ataque. pero la segunda fue muy buena. Todo el mundo ha obtenido el mensaje del vestuario de que tenemos que defender para ganar partidos”, analizaba la compostelana.

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “El resultado es amplio, pero el partido fue, en muchas fases, exigente” Más información

Un muro que se volvió más sólido a partir de ese segundo cuarto en un partido en el que, aunque no lo pareciese de inicio, fue complicado para las ferrolanas. “Era el primer partido de Europa en casa, con mucha gente nueva. Era miércoles, no había tanta gente en las gradas, pero había mucha... Se junta todo un poco”, explicaba Millán sobre el titubeante inicio de las ferrolanas, corregido con creces en minutos posteriores.

“En el segundo cuarto todo el mundo empezó a entender mejor de lo que iba el partido y el descanso fue el punto de inflexión, de escuchar las cosas que iban bien y las que no iban tan bien”, sentencia la jugadora. El Baxi volvió a su esencia, a su juego coral, luchador y efectivo, lo que unido al gran acierto, especialmente exterior, ofreció una nueva noche de trucos y magia en A Malata, con Millán como maestra de ceremonias.