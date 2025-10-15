Un implacable Baxi Ferrol brilla en su estreno europeo en A Malata (100-64)

Daniels fue la máxima anotadora de la primera parte Emilio Cortizas

El Baxi Ferrol sacó su artillería pesada para tumbar al SBS Ostrava checo y llevarse un partido mágico, en el que llegó a la centena de puntos a base trabajo y triples (100-64).

Recordando las grandes noches de la temporada pasada, A Malata comenzó a vibrar desde antes del inicio del partido. Quería dejar claro a sus jugadoras que no estaban solas y que querían ser ese sexto integrante y generar esa ventaja psicológica, que tanto ayuda.

Sin embargo, en esta ocasión, el Uni no pudo demostrarlo, al menos en las primeras ocasiones, ya que necesitó hasta siete intentos para inaugurar su marcador. Por suerte, el conjunto checo tampoco estaba mucho mejor, ni en ataque ni en defensa. Con todo, lograron darle la vuelta al marcador con dos bandejas y un triple (6-7).

El Baxi, mientras tanto, estaba negado desde la larga distancia, hasta que apareció en escena Ine Joris, que inauguró su casillero tras una gran acción colectiva. Eso activó a sus compañeras, que movieron más el balón, algo que aprovechó Dalayah Daniels para castigar la pintura y poner a su equipo cuatro arriba (11-7).

Viendo que se le podía ir el partido, la técnica rival, Iveta Raskova, paró el partido para ajustar a su equipo. Y lo cierto es que funcionó, gracias a la aportación de Marina Ewodo, que estaba siendo imparable en ambos lados (14-12).

Pero, el Baxi, manteniendo la calma, ante tantos fallos, siguió con la misma forma de juego y eso le sirvió para terminar el primer cuarto con ventaja (19-17), pero había algo enrarecido en el ambiente porque el dominio era ferrolano, aunque no se terminaba de materializar en el marcador. Con el cambio de acto, el choque entró en un intercambio de canastas que no beneficiaba nada al conjunto local. De hecho, el Ostrava, con su juego rápido logró empatar la contienda (22-22).

Pero en ese momento apareció Blanca Millán para coger las riendas de su equipo y liderarlo a un parcial de 11-4 que casi rompió el partido (33-26). Y no lo hizo por la intervención de la entrenadora visitante, que abroncó a las suyas para apretar más en defensa. Y ellas, tras una canasta de Daniels, le hicieron caso, algo que no le gustó a Lino López, que también solicitó un tiempo muerto.

El show de Lay

Y esa pausa táctica lo cambió todo. Lay, que estaba siendo de las mejores, comenzó con su show particular. Empezó a anotar de todas las maneras habidas y por haber. Además, en defensa fue un bastión, algo que encendió al público de A Malata, que apretó como nunca (44-33). Le dio igual tener dos faltas, mordió igual o más que cualquier otra jugadora. Sólo Nelson trató de buscarle las cosquillas y responder a la ‘14’ del Baxi, pero no pudo.

Fue tal su acierto y convicción que se permitió mandar el partido al descanso con un triple sobre la bocina, que supuso su punto número 17, y poner la máxima diferencia del encuentro para deleite del público local (47-35).

Tras el paso por los vestuarios comenzó un duelo de pistoleras entre Moira Joiner, que apenas jugó en la primera parte por sus tres personales, y Oliana Squires. Las dos bases se encargaron de llevar el peso de sus respectivos equipos, pero en esta ocasión pareció que la ‘24’ del cuadro checo salió vencedora, debido a la inestimable ayuda de Iva Belosevic (54-45).

Pero nada más lejos de la realidad porque la jugadora del Baxi, con dos triples magníficos se encargó de poner un +15 en el marcador. Lo único malo fue que no pudo contar con la inspirada Lay, ya que cometió su tercera falta y tuvo que dejar su sitio a una Claire Melia, que estaba en modo pasadora.

El Ostrava, que por fin comenzó a mostrar ese juego vertiginoso que tanto temía Lino en la previa, también acribilló desde el arco. Por ello, tras un nuevo bombazo de Nelson, paró el partido y ajustó cosas en defensa para evitar transiciones rápidas y canastas fáciles (60-51). Y como no podía ser de otra manera, las directrices del ingeniero ferrolano dieron sus frutos. Primero con un triple y un bandeja de Ine Joris, y luego con otro lanzamiento exterior de Blanca Millán, tras un robo de ella misma.

Con ese nuevo arreón la renta se fue hasta el +17 cuando quedaban dos minutos para el final del tercer cuarto (68-51). Y la cosa no se quedó ahí porque la santiaguesa siguió marcando diferencias en ambos lados de la vista y eso provocó que se entrase al acto definitivo con una clara ventaja local (72-51).

En él, el parcial continuó creciendo hasta el 15-0, momento en el que Lucie Valkova lo rompió con dos lanzamientos desde el tiro libre. Eso levantó un poco los ánimos de sus compañeras, pero poco duró porque en la jugada siguiente Joris clavó una daga, la quinta del partido, para hundir un poco más al conjunto checo.

El Baxi se divertía en la pista y el público en la grada. Se dedicó a corear el nombre de cada jugadora, especialmente de Millán, a la que le entonaron el clásico ‘MVP’, cuando dejó su lugar en el partido a falta de seis minutos para la conclusión (86-57).

El conjunto ferrolano no dejó de atacar. Aunque tenía la victoria en el bolsillo, se marcó un nuevo objetivo: llegar a la centena. El público también lo sabía, por eso volvió a rugir, al igual que cuando entraron las canteranas Irene Somorrostro y Elena Baldonedo. Con ellas en pista, y casi al final del choque, se llegó a falta de 28 segundos y puso el broche para un partido mágico (100-64).