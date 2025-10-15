Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “El resultado es amplio, pero el partido fue, en muchas fases, exigente”

Lino López, durante el encuentro disputado en A Malata ante el Ostrava Emilio Cortizas

Dos de dos para el Baxi Ferrol en esta fase de grupos de la Eurocup tras el gran triunfo cosechado por las de Lino López ante un Ostrava que se fue diluyendo hasta casi desaparecer en A Malata. Un grupo checo"que juega a mucho ritmo, con jugadoras muy polivalentes, muy rápidas y con mucho uso de tiro de tres. Y teníamos que controlar esas situaciones”, señalaba el ingeniero López, que confesaba asimismo su preocupación por la defensa.

Un pensamiento también puesto en un ataque en un ataque que “no te iban a permitir canastas fáciles, posteos, muchas ayudas... Nos permitieron muchas veces muchos triples liberados. Jugamos bien sin balón, supimos compartirlo y ahí fue donde pudimos romper el partido”, señaló un técnico que vio cómo en este duelo, ese ataque se fue hasta los cien puntos. “El resultado es muy amplio”, señalaba el preparador, “pero el partido fue muy duro y exigente en muchos tramos, sobre todo defensivamente”.

Una cifra, un centenar, que se construyó en gran parte con una elevadísimo acierto desde la línea de 6,75 y gracias a que en las filas ferrolanas este tiro no es propiedad de una o dos jugadoras. “Tenemos muchas que tienen ese rango. Creo que todas pueden anotar de tres, pueden en algún momento de coger una racha –caso de Erjavec, Joiner o Daniels– y así fuimos capaces de romper el partido”, subrayaba. Un acierto que, como añadía el técnico, se construye desde una defensa “de ser capaces de rebotear, de ser intensas. Tener ese ritmo defensivo también hace que puedas romperlo y que el equipo contrario llegue al límite”, como así llevaron a un Ostrava que aguantó la primera mitad.

La multiplicación

Y todo ello con las bajas inesperadas de Gala Mestres y Bego de Santiago. “Hay jugadoras que ante las bajas se tienen que multiplicar. Estoy muy contento con todas. Elena (Rodríguez) también ha hecho un gran esfuerzo, lleva pocos entrenamientos y parece que lleva toda la vida con el equipo”, comentaba un López al que, evidentemente, le gustaría “rotar más. La doble competición es exigente”.

Si bien en todos los duelos sus pupilas lo están demostrando y “estoy muy contento con el trabajo”. La alegría por el triunfo duró, como viene siendo habitual, hasta el final del choque, ya que este dos de dos no duerme, en absoluto, a las ferrolanas. “Mañana a descansar, recuperar y prepararnos para el Araski. Yo ya estoy pensando en el domingo”, señalaba. Un pensamiento de partido a partido, da igual la competición que sea, que no cambia en la casa blanquirrosa.