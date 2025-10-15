En directo Baxi Ferrol-SBS Ostrava
Las de Lino López disputan su primer partido de Eurocup en A Malata tras ganar al Benfica
Cinco minutos!!! para que vibre A Malata
Cuenta atrás en un pabellón que grita el nomber de Gala Mestres
Presentación
Ruge A Malata cuando presentan a las jugadoras del Baxi Ferrol
Quince minutos para que se levante el telón en Ferrol
Las jugadoras calientan en la pista de A Malata a falta de un cuarto de hora para que arranque el partido entre ferrolanas y polacas.
La buena nueva de Gala Mestres
La capitana del Baxi Ferrol no podrá estar con sus compañeras en este ejercicio. Tras no disputar los primeros partidos, la jugadora anunció su próxima maternidad.
La afición, la sexta jugadora
Lino López, preparador del Baxi Ferrol, hacia un llamamiento al público de A Malata para repetir el ambiente vivido la pasada campaña en casa. Un duelo engañoso ante un Ostrava que cedió su primer compromiso.
Lisboa, Girona y A Malata
Las ferrolanas iniciaron su campaña con un apretado calendario. Tras ganar al Benfica, su viaje a Girona no pudo cerrarse con victoria.
El Baxi, tras un gran primer paso
La formación ferrolana disputó su partido de debut en la Eurocup en la Cidade das Sete Colinas. Un duelo en Lisboa con conquista de las de López.
Bienvenid@s!!!!
Hola a tod@s!! Bienvenidos a este primer "truco" del Baxi Ferrol en casa, delante de su afición. Falta una hora para que comience "a maxia" en A Malata.