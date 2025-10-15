Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

En directo Baxi Ferrol-SBS Ostrava

Las de Lino López disputan su primer partido de Eurocup en A Malata tras ganar al Benfica

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
15/10/2025 19:15
Directo
Baxi Ferrol
-
SBS Ostrava

Cinco minutos!!! para que vibre A Malata

Cuenta atrás en un pabellón que grita el nomber de Gala Mestres

Presentación

Ruge A Malata cuando presentan a las jugadoras del Baxi Ferrol

Quince minutos para que se levante el telón en Ferrol

Las jugadoras calientan en la pista de A Malata a falta de un cuarto de hora para que arranque el partido entre ferrolanas y polacas. 

La buena nueva de Gala Mestres

La capitana del Baxi Ferrol no podrá estar con sus compañeras en este ejercicio. Tras no disputar los primeros partidos, la jugadora anunció su próxima maternidad. 

La afición, la sexta jugadora

Lino López, preparador del Baxi Ferrol, hacia un llamamiento al público de A Malata para repetir el ambiente vivido la pasada campaña en casa. Un duelo engañoso ante un Ostrava que cedió su primer compromiso.

Lisboa, Girona y A Malata

Las ferrolanas iniciaron su campaña con un apretado calendario. Tras ganar al Benfica, su viaje a Girona no pudo cerrarse con victoria.

El Baxi, tras un gran primer paso

La formación ferrolana disputó su partido de debut en la Eurocup en la Cidade das Sete Colinas. Un duelo en Lisboa con conquista de las de López. 

Bienvenid@s!!!!

Hola a tod@s!! Bienvenidos a este primer "truco" del Baxi Ferrol en casa, delante de su afición. Falta una hora para que comience "a maxia" en A Malata.

Te puede interesar

El ideal gallego

Así fue la presentación de Pablo López, nuevo entrenador del Racing de Ferrol, con muchos titulares de Ansede
Redacción
El ideal gallego

Así fue el adiós de Carlos Mouriz del Racing de Ferrol
Redacción
El ideal gallego

En directo: Gala del 25 aniversario de Diario de Ferrol en el teatro Jofre
Marta Corral
El ideal gallego

Todos los resultados de la jornada electoral en Diario de Ferrol
Redacción