Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "No me cabe duda de que se vivirá un gran ambiente europeo en A Malata"

Lino López, durante el encuentro ante el Benfica Cedida

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, es consciente del gran esfuerzo que tienen que hacer sus jugadoras para paliar las bajas de Bego de Santiago y Gala Mestres. Por eso, además de exigirle a ellas, busca ese apoyo incondicional en la afición, que nunca ha fallado al equipo, ni en la Liga Femenina Endesa ni en la Eurocup. Por ello, espera que "este miércoles se viva un gran ambiente europeo como el año pasado. No me cabe duda de que así será" y así les brinde esa energía extra que tanto les hace falta.

Y es que el Uni viene de tres partidos -Valencia, Benfica y Girona- muy duros tanto a nivel físico como a nivel mental, por lo que habrá que gestionar esfuerzos. Con todo, el técnico ferrolano aseguró que "aunque es un carga grande tener tres partidos seguidos, el equipo está bien, sin ninguna lesión importante".

De igual manera, señaló que espera un encuentro también muy intenso, pero no al nivel de los tres compromisos anteriores, debido "a la calidad de Valencia y Girona, que son muy físicos en todas las posiciones,, y segundo por la dureza de Benfica. Sabemos como es la Eurocup y tenemos que estar preparadas para ello", incidió.

Respecto a su rival, el Ostrava, López comentó que no va a influir que haya perdido su primer partido en la competición continental porque "el resultado fue un poco engañoso. Hasta el tercer cuarto el partido iba igualado. Después, es cierto que se distanciaron, pero compitieron bien".

Asimismo, también añadió que el conjunto polaco es una escuadra que "con mucho uso de tres, que juega a un ritmo muy alto y con posesiones muy cortas. Es difícil, si no estás bien defensivamente, pararlas. Esa polivalencia te lleva a que sea complicado de defender. Lo vimos el año pasado cuando jugamos en Polonia. Contra estos equipos tienes que estar muy concentrado en el balance defensivo porque sino, cuando te das cuenta, te ves abajo en el marcador. Nos van a exigir en ese sentido", reconoció el preparador.

Para este encuentro, el técnico ferrolano volverá a buscar la manera de sacar el máximo rendimiento de sus jugadoras, da igual que sea jugando con las dos interiores a la vez o sólo con las pequeñas. Él busca "encontrar esos espacios en los que sean capaces de generar ventajas. Evidentemente aún estamos en fase de creación y probando cosas. Aunque llevamos tres partidos es prácticamente pretemporada. Estoy contento porque el equipo, a pesar de las circunstancias, está compitiendo y respondiendo".

El mercado

En cuanto a la ausencia de Gala Mestres y la posibilidad de buscar un reemplazo, Lino López mencionó que "no es fácil cubrir la baja de la capitana del equipo. Es una jugadora que ya llevaba dos años conmigo y en el club. Es muy difícil de sustituir y ahora, a estas alturas de campeonato, mucho más. Encontrar una jugadora de ese nivel es complicado. Lo que sí que está haciendo el equipo es que está dando un paso adelante. Seguramente tengan más cargas de minutos de lo esperado. Con la adaptación de Elena, que está siendo muy buena, intentamos, entre todas, minimizar esa baja", indicó.

En este sentido, también destacó la ayuda de Silvia Millán, que llegó como fisioterapeuta, pero que ha sido inscrita para echar una mano en lo que pueda a una plantilla que sólo tiene nueve integrantes. López agradeció su altruismo, ya que "está haciendo un gran esfuerzo. Siempre está dispuesta a ayudar. Lo está haciendo en los entrenamientos y en el día a día. Ella fue jugadora. Yo la vi jugar con Blanca y ahora mismo está ayudando al equipo en todo, ya sea en el día a día, en los partidos o en los entrenamientos. Para nosotros es clave esa función que está teniendo ahora", apunta López.

Por último, el entrenador ferrolano también tuvo un momento para recordar el gran esfuerzo que hizo el club y volver a jugar una competición europea. Es consciente de la dificultad y pide "darle el valor que se merece porque es increíble volver a estar otro año ahí. Ves los equipos que están compitiendo en la Eurocup y los que compiten en España, hay que valorar y estar muy orgullosos de lo que estamos viviendo. Creo que la afición lo está reconociendo y se está viendo por el aumento de socios y lo que se vive en la calle".