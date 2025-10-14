El Baxi Ferrol se encomienda a "a maxia da Malata"

Blanca Millán (izquierda) brilló en el partido ante el Benfica FEB

Se hizo esperar, pero ya está aquí el primer partido europeo del Baxi Ferrol en A Malata. Después de viajar y triunfar en tierras portuguesas ante el Benfica, el conjunto de Lino López vuelve a su feudo para inaugurar la fase regular contra el SBS Ostrava (20.15 horas).

Este encuentro, no sólo será el primero que dispute la escuadra de la ciudad naval en su feudo, sino que será el cuarto que juegue en apenas una semana después de los durísimos compromisos ante Valencia Basket (71-65), el mencionado Benfica (55-64) y el Spar Girona (93-62). Además, en todos ellos, hubo un nivel físico muy alto, lo que provocó un alto desgaste.

Con todo, el conjunto ferrolano está listo para una nueva batalla, como confirmó Lino López. “Aunque es una carga grande tener tres partidos seguidos, el equipo está bien, sin ninguna lesión importante, sólo son golpes y cansancio por haber jugado choques tan físicos”.

Eso sí, a pesar de reconocer que no espera un duelo tan duro como los anteriores debido “a la calidad de Valencia y Girona, que son muy físicos en todas las posiciones, y segundo por la dureza de Benfica. Sabemos como es la Eurocup, que permiten muchos contactos y se produce un desgaste muy grande, por lo que tenemos que estar preparadas para ello”, incidió.

Además, lo hace tras la dura derrota frente al Girona, ante el que se vio superado, en ciertos momentos, por el poderío ofensivo y la calidad de su plantilla, además de por disponer de una rotación más corta. Con todo, hubo varios tramos en los que sus pupilas fueron capaces de igualar esa intensidad y demostraron poder hacerle daño a cualquier equipo al que se mide. Por ello, el preparador espera que sus jugadoras hagan acopio de todas sus fuerzas e intenten dar su mejor versión en ambos lados de la pista.

Un rival complicado

En frente, tendrá al Ostrava, un equipo que llegó de la fase previa tras eliminar al BBC Troistorrents (65-65, en la ida y 102-64, en la vuelta). Con todo, su estreno en la fase regular de la Eurocup no ha sido del todo bueno, ya que cayó en su casa ante el MB Zaglebie Sosnowiec (86-69).

No obstante, tal y como señaló López, “el resultado fue un poco engañoso. Hasta el tercer cuarto el partido iba igualado. Después, es cierto que se distanciaron, pero compitieron bien”. Y es que hasta el descanso llegaron empatados en el marcador, pero tras el paso por los vestuarios, su rival demostró un mayor acierto y rompió por completo el partido. Aun así, en ese compromiso, se pudo ver todas las características del cuadro polaco.

En palabras de Lino, se trata de una escuadra que tiene “mucho uso de tres, que juega a un ritmo muy alto y con posesiones muy cortas. Es difícil, si no estás bien defensivamente, pararlas. Esa polivalencia te lleva a que sea complicado de defender. Lo vimos el año pasado cuando jugamos en Polonia. Contra estos equipos tienes que estar muy concentrado en el balance defensivo porque sino, cuando te das cuenta, te ves abajo en el marcador. Nos van a exigir en ese sentido”, reconoció el preparador.

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "No me cabe duda de que se vivirá un gran ambiente europeo en A Malata" Más información

No obstante, tanto él como el Uni cuentan con nueve jugadoras que tienen una garra y un espíritu competitivo envidiable y que lo darán todo por conseguir un nuevo triunfo, el segundo en la Eurocup y el segundo en casa este año. Para ello, será clave que el ingeniero del Baxi proponga mucha variantes para superar a un rival que no va a aflojar.

En este sentido, Lino López tiene varios ases bajo la manga para “intento sacar el mejor rendimiento de las jugadoras y encontrarles donde estén más cómodas y que tengan sus espacios para que generen ventajas”, indicó y añadió, que “independientemente de que juguemos con pequeñas o grandes, del rival o del partido y del espacio, buscamos ese espacio donde tener ventaja”.

Asimismo, también reconoció que “todavía estamos en fase de creación. Aunque llevamos tres partidos es prácticamente pretemporada. Aun así, estoy contento porque el equipo, a pesar de las circunstancias, está compitiendo y respondiendo”.

La afición

Si algo caracteriza a este humilde club son sus sacrificios, su resistencia y su capacidad de no rendirse, sea cuál sea la situación en la que se encuentre.

De hecho, hace un año era impensable que jugase la competición europea por falta de apoyos económicos, pero lo consiguió y logró un subcampeonato histórico. Este año, aunque pudiera parecer más fácil, también luchó para repetir presencia, algo que valora y mucho Lino López, uno de los grandes artífices.

El ferrolano reclama que se le dé “el valor que se merece porque es increíble volver a estar otro año ahí. Ves los equipos que están compitiendo en la Eurocup y los que compiten en España, hay que valorar y estar muy orgullosos de lo que estamos viviendo”. En este sentido también tiene mucho que ver el crecimiento de la afición, que siempre ha estado con el club. Por ello, el preparador espera que vuelvan a responder, como tantas veces hicieron hace un año, y brinden un apoyo y una energía extra a su equipo para seguir soñando con cotas mayores.

Al ferrolano “no me cabe duda de que este miércoles viviremos en A Malata un ambiente increíble. Creo que la afición está reconociendo aún más el trabajo que hacen la directiva, el presidente y Javi (Masaguer, responsable de marketing) para buscar los apoyos necesarios y que esto siga creciendo. Eso se está viendo en el aumento de socios y lo que se vive en la calle". Sin duda, esa unión será clave porque unidos, afición y club, no hay nadie que los pare porque crean esa magia, que intimida rivales y hace que todo sea un poco más fácil.