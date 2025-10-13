Un encuentro que sirve para el crecimiento del Baxi Ferrol

El Baxi Ferrol volvió a demostrar su espíritu competitivo y su garra, aunque no le bastó para ganar al Spar Girona FEB

“Fue un partido muy duro. Desde el principio, su intensidad y su defensa nos condicionó. Sólo por fases del partido, en las que estuvimos a ese nivel de dureza y de concentración defensiva, fuimos capaces de competir”, eso fue lo primero que dijo Lino López, entrenador del Baxi Ferrol tras acabar el encuentro en el que su equipo, que luchó con todo, cayó contra el poderoso Spar Girona (93-62).

El técnico ferrolano sabía que tenía que pedirles a sus jugadoras un esfuerzo muy grande para tratar de sacar algo positivo de Fontajau. Y estas, aunque lo intentaron, no fueron capaces de mantenerlo. El cansancio acumulado por los dos choques tan físicos que jugó, y ganó, ante el Valencia Basket (71-64) y el Benfica (55-64) pesó demasiado para una plantilla que sólo tiene nueve jugadoras sanas, después de la lesión de larga duración de Bego de Santiago y el embarazo de Gala Mestres.

Aun así, el espíritu indomable y la garra del Uni quedó patente durante varios momentos, lo que da buena muestra de que hay equipo para competir por cosas importantes. Con todo, enfrente estaba un Girona, que “es un equipo muy completo, con dos jugadoras por posición y que está hecho para pelear por todos los títulos” y que puede imprimir un ritmo de juego altísimo gracias a su poderío físico.

El poderío físico del Girona puede con la garra del Baxi Ferrol (93-62) Más información

De hecho, en este encuentro disputaron, al menos un minuto, doce jugadoras, por las nueve del Baxi. Es más, del conjunto gerundense apenas la mitad pasaron de la veintena de minutos en pista –Mariam Coulibaly fue la que más estuvo con un total de 26–, mientras que en el cuadro de la ciudad naval también fueron seis, siendo Dalayah Daniels la que más jugó, al estar tres cuartos completos sobre el parquet.

Además, lo hizo defendiendo a la propia Coulibaly, lo que supuso un esfuerzo extra, ya que es una fuerza de la naturaleza debido a su fortaleza física y agilidad. Así lo demostraron sus 26 puntos y diez rebotes –cuatro de ellos ofensivos– y dos robos. Sin duda, tuvo un papel fundamental en la victoria de su equipo –recibió 33 créditos de valoración–, que capturó 39 balones bajo el aro por los 20 de un Baxi, que tuvo que luchar cada uno de ellos como si fuera el último.

Camino a seguir

Además, también influyó el porcentaje de tiro, ya que el Girona acabó con un 62% en tiros de dos (26 de 42), mientras que el Baxi se quedó en un 44% (17 de 39). Eso sí, en la asistencias estuvo mucho más igualado –17 a 15 para las gerundenses–, demostrando que compartir la bola es una seña de identidad del equipo de Lino y que le puede dar mucho.

No sólo eso, sino que cuando igualaron ese nivel, robaron más balones, como demuestran los tres de Blanca Millán o los dos de Karla Erjavec, Karolina Sotolova y Moira Joiner. Esa intensidad atrás es lo que va a marcar diferencias. Eso y atacar sin miedo la zona, algo que apenas hicieron, ya que sólo lanzaron dos tiros libres en todo el partido, por los 21 de su oponente.

A pesar de eso, se vieron cosas positivas como el tiempo en el que estuvieron juntas Claire Melia y Dalayah Daniels. Ambas se entendieron mejor que en la Copa Galicia y se descargan de responsabilidad tanto en ataque como en defensa, lo que le da al equipo más variables para atacar el aro.

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Hay que apretar, aprender de los errores y seguir trabajando para seguir creciendo” Más información

Con todo, aun queda mucho por ajustar, ya que como dijo el ingeniero Lino López “tenemos un equipo prácticamente en construcción y hay que apretar, aprender de los errores y seguir trabajando”. La derrota es una forma de seguir creciendo en todos los aspectos. Ahora, el conjunto de A Malata tendrá que ver como se rehace para el partido de este miércoles ante el Ostrava en la Eurocup.

Le espera otro gran desafío, pero si cogen las cosas positivas del duelo ante el Girona y las potencian, casi seguro que el resultado será positivo, porque saben que con el esfuerzo que pusieron durante el segundo y el tercer cuarto, en el que estuvieron a punto de bajar de diez puntos la diferencia, es el que tienen que aplicar en cada duelo para conseguir la victoria.

Ahora queda recuperar fuerzas, juntarse y trabajar de la mejor manera para poder llevarlo a cabo, mientras que no llega una nueva jugadora que les pueda dar oxígeno para ser una escuadra mucho más temible y que puede luchar por por cosas muy importantes esta temporada.