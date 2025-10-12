Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “Hay que apretar, aprender de los errores y seguir trabajando para seguir creciendo”

Lino López, durante un tiempo muerto Emilio Cortizas

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, restó importancia a la derrota de su equipo ante el Spar Girona. El técnico era consciente del potencial de su rival y del cansancio físico que acumuló en los dos últimos choques ante el Valencia Basket y el Benfica.

Es por ello, que tampoco incidió mucho en el resultado final. “Son un equipo muy completo, con dos jugadoras por posición y que está hecho para pelear por todos los títulos. En muchas fases del partido nos costó jugar, defender y de ahí ese resultado tan abultado”, aseveró el entrenador. En este sentido, el ferrolano indicó que la diferencia física en ambos lados de la pista fue determinante.

“Fue un partido muy duro. Desde el principio, su intensidad y su defensa nos condicionó. Solo por fases del partido, en las que estuvimos a ese nivel de dureza y de concentración defensiva, fuimos capaces de competir. Evidentemente, te provocan un desgaste muy grande”, aseguró.

Con todo, López ve el vaso medio lleno y ve este choque como una oportunidad para seguir mejorando tanto de manera individual como equipo, ya que hay muchas jugadoras nuevas que se tienen que adaptar a los sistemas. “Seguimos creciendo. Tenemos un equipo prácticamente en construcción y hay que apretar, aprender de los errores y seguir trabajando”, zanjó.