La racha del Baxi Ferrol se pone a prueba ante el Girona

Moira Joiner será la encargada de dirigir el ataque del Uni ante el Girona Emilio Cortizas

En plena ola de emociones por las dos victorias cosechadas en los dos primeros partidos oficiales y la noticia del embarazo de Gala Mestres, el Baxi Ferrol viaja hasta tierras catalanas para medirse al líder de la liga, el Spar Girona (18.00 horas, en Fontajau).

Después de superar, en el estreno de la competición al campeón del año pasado, el Valencia Basket (71-65), las de Lino López se miden a otro de los gallitos, que en las últimas temporadas no se ha bajado del “top 5” en la liga regular y que este año se ha reforzado muy bien. Además de retener otra temporada más a Chloe Bibby, que fue la MVP del la pasada campaña, incorporó a dos viejas rivales del Uni: Laura Quevedo y Juste Jocyte, que llegan procedentes del Asvel.

Asimismo, también fichó Mariam Coulibaly, una de las más destacadas del Joventut, equipo en el que promedió 21,9 puntos y 10,7 rebotes. De hecho, en el primer encuentro disputado ante el Ingeniería Ambiental Estepona, las nuevas incorporaciones ya dejaron su sello en el equipo y permitieron sumar un holgado triunfo para situarse en lo más alto de la tabla (58-80). Además, en la Euroliga también arrasaron al VBW Gdynia, al que derrotaron por un contundente 84-53.

Con todo, ahora se medirá a un Baxi Ferrol que también llega en un momento extraordinario. Tras ganar la Copa Galicia en pretemporada y derrotar al Valencia en casa, el conjunto de la ciudad naval también se estrenó con victoria en la Eurocup tras superar a un Benfica muy peleón (55-64).

La magia de Lino

En esos dos partidos, Lino López ya no pudo contar con Gala Mestres, que acaba de anunciar su embarazo, ni con Bego de Santiago, que se rompió el ligamento cruzado y del que ya ha sido operado. Eso merma las opciones del equipo, ya que reduce su rotación. Pero el técnico ferrolano siempre tiene algún as bajo la manga y seguro que lo saca en Fontajau. Pero no sólo lo hará él, sino sus jugadoras, que demostraron en esos dos encuentros que lo importante es el colectivo.

La anotación, como fue habitual el año pasado, volvió a estar repartida. Ante el Valencia, la más destacada en este apartado fue Dalayah Daniels, con 17 puntos, mientras que ante el cuadro luso fue Blanca Millán, con 19. Pero también aportó el resto de la plantilla en determinados momentos.

Esa unión y esa no dependencia de una sola integrante, les da muchas opciones al Uni de hacerse con la victoria en un pabellón en el que todavía no ha ganado y en el que despidió, el año pasado, su temporada tras caer en la vuelta de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Femenina Endesa.

No obstante, ambos equipos han realizado varias modificaciones y ahora se presenta una nueva batalla, en la que el conjunto ferrolano buscará asaltar Fontajau y así continuar con su mágico inicio de temporada.