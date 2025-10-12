El poderío físico del Girona puede con la garra del Baxi Ferrol (93-62)

Moira Joiner, con el balón, fue la máxima anotadora del Baxi Uni Ferrol

La garra del Baxi Ferrol no fue suficiente para tumbar al líder de la Liga Femenina Endesa, el Spar Girona, que impuso su físico gracias al poderío de una Mariam Coulibaly, que acabó con 26 puntos (93-62).

Desde el comienzo del encuentro hubo la sensación de que el conjunto de la ciudad naval tendría que trabajar y mucho para igualar el poderío físico local. Además estas también tenían un mayor fondo de armario, por lo que no tenían que gestionar tanto. Eso, quizá pesó mucho al inicio, ya que si bien empezó bien en ataque con Karolina Sotolova a los mandos, lo cierto es que duró poco. No por falta de oportunidades, sino por la poca puntería y el gran acierto rival.

En un abrir y cerrar de ojos, el Girona se puso 10-2 gracias a los triples de Laura Quevedo y Carolina Guerrero. Lino López trató de atajar el problema. Ajustó algunas cosas en defensa y planteó nuevos ataques. Con todo, no funcionó. El acierto le era esquivo a su equipo, lo que ocasionó que la desventaja creciese hasta los quince puntos (19-4). En ese momento, entraron Moira Joiner y Claire Melia, que revolucionaron el partido, especialmente la americana, que estaba muy motivada.

La ‘22’ del Baxi se echó al equipo a la espalda y palió los déficits en ataque, aunque fuese momentáneamente (24-13). Porque Lola Pendande cogió el testigo de Mariam Coulibaly, que era la máxima anotadora del partido, para mantener la ventaja que habían generado durante este acto inicial (29-17). Aun así, el Baxi no se iba a rendir tan fácil. Y así lo hizo saber Sotolova con tres acciones positivas –dos en ataque y otra en defensa–, que permitieron al Uni situarse en la barrera de los diez puntos (31-21).

Con todo, Pendande seguía intratable y esta vez tuvo la ayuda de Laeticia Amihere, que anotó cuatro puntos seguidos para poner de nuevo el +14, lo que ocasionó otro tiempo muerto de Lino López (39-23). Pero nuevamente no funcionaron los ajustes defensivos que planteó, porque la canadiense siguió percutiendo en la zona y anotando como quería.

Por suerte, en ataque las cosas sí que fueron a mejor, ya que Blanca Millán, Ine Joris y Dalayah Daniels comenzaron a enchufarse y poner en problemas a un Girona que había bajado una marcha atrás, algo que no le gustó nada a Roberto Iñiguez. Fruto de esto, paró el encuentro y abroncó a las suyas. No quería acabar el cuarto por debajo de los diez puntos y a punto estuvo de pasar si no llega a ser por una Coulibaly imparable, que cerró la primera mitad con 13 puntos. Esa exhibición continuó tras el paso por los vestuarios.

Nadie podía pararla, ni siquiera Daniels, que mantuvo una pequeña batalla con ella. La ‘14’ del Girona no tenía rival y Lino lo sabía. Metió a Melia por Joris para reforzar el juego interior, pero ni eso funcionó. La ventaja volvió a crecer hasta llegar a la veintena de puntos, con los que se cerró el tercer cuarto (71-50). A pesar de esa desventaja, el Uni no dejó de luchar y creer.

Encadenó cinco puntos seguidos que le parecieron dar ánimos renovados, que se encargó de aniquilar Arica Carter con un triple, un robo y una bandeja. Ante esta situación, Lino López, que no quería tirar la toalla, empezó a probar nuevas cosas, pero, al igual que pasó anteriormente, nada funcionó. La victoria finalmente se quedó en Fontajau y el Baxi ya se puso a pensar en el encuentro de la Eurocup ante el Ostrava (93-62).