Crece la familia del Baxi Ferrol: Gala Mestres anuncia su embarazo

Gala Mestres, durante el Trofeo Cidade de Ferrol Emilio Cortizas

La familia del Baxi Ferrol continúa creciendo y lo hace de una manera muy especial. Y es que el club anunció que su capitana, Gala Mestres, está esperando su primer hijo. Debido a esto, la catalana se apartará momentáneamente del equipo para centrarse en su embarazo.

Después de que Lino López reconociese que "estaba entre algodones", algo que le hizo perderse tanto el estreno de la Liga Femenina Endesa ante el Valencia Basket como el debut en la Eurocup ante el Benfica, el conjunto de A Malata desveló el motivo de esta baja.

"Gala Mestres espera su primer hijo. El club quiere felicitar a Gala y a su familia y desearle toda la felicidad en esta nueva etapa personal. Gala se tomará un tiempo alejada de las canchas para centrarse en su embarazo y disfrutar de esta experiencia única", anunció la institución presidida por Santi Rey.

Asimismo, la capitana del Uni subió un vídeo a sus redes sociales en las que confirmó esta grandísima noticia. "Estoy embarazada, primero de todo quería agradecer al club, al cuerpo técnico y a mis compañeras porque me han apoyado en todo este proceso y les estoy muy agradecida. Deciros que va a ser una nueva etapa personal para mí, que la voy a pasar en casa con la gente a la que quiero y eso no quiere decir que no vaya a estar animando a mis compañeras en cada momento y os animo a todos a seguir yendo a A Malata, que os necesitan. Estamos en buenas manos y estoy tranquila", indicó Gala.

Refuerzos

Debido a esta situación, el Baxi acudirá al mercado para reforzar el equipo, algo que ya tuvo que hacer con la grave lesión de Bego de Santiago, tras la que incorporaron a Elena Rodríguez. Con todo, también cuenta con la baza de Silvia Millán, que está inscrita en el roster, aunque ejerce como fisioterapeuta.

La santiaguesa, que jugó hasta Primera Nacional y lo dejó para centrarse en sus estudios, permitiría al equipo ferrolano completar el cupo de jugadoras españoles que exige la Eurocup y así poder incorporar a una jugadora extracomunitaria.