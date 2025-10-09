El Baxi Ferrol conquista la primera cumbre en Lisboa (55-64)

Blanca Millán fue clave para la renta ferrolana al descanso Cedida

El Baxi Ferrol comenzó su ascensión hacia la misma cumbre que conquistó el pasado año. Una final de la Eurocup que vuelve a esperar a las ferrolanas. Un destino para el que las de Lino López tuvieron que subir las siete colinas de Lisboa ante el Benfica. Fue Alba Sánchez-Ramos, con un gran protagonismo en este inicio de campaña, la que puso la primera piedra en la escalera hacia el cielo continental. Suyos fueron los primeros cinco puntos, con triple incluido, en un acierto de tres que también demostró una gran Blanca Millán (2-8).

La polaca Puc conseguía mantener a las suyas en el duelo en un desangelado pabellón da Fidelidade. Pero el Baxi, al igual que en la Liga Femenina, demostró su gran acierto exterior, y Sotolova, recién entrada en pista hacía otro +3 (5-11). Fue la máxima diferencia ferrolana en este primer cuarto en un duelo en el que Soares buscaba la remontada lusa, mientras que con el azul, y casi con capa, aparecía Blanca Millán.

La compostelana fue sumando, en jugada y tiros libres, hasta los nueve puntos, cerrando este igualado primer cuarto Rodrigues con otro acertado lanzamiento de tres (14-17). Era el Baxi el que llevaba el peso del duelo, si bien sin llegar a quitarse a las lisboetas de su espalda. Joris aumentó la renta ferrolana con un nuevo +3, pero si en las filas azules era Millán la que cogía la brújula para guiar a las suyas hacia el triunfo, en el Benfica fue Bettencourt.

La jugadora, con una gran experiencia en LF Endesa, con seis puntos en dos triples consecutivos –intercalado con otro de la compostelana– colocaba a las suyas a un punto (24-25), obligando a Lino López a un necesario tiempo muerto. El preparador intentó solucionar el principal problema de las suyas, las pérdidas, para evitar las ocasiones portuguesas, mientras que Millán seguía a lo suyo, sumar para conseguir el primer triunfo europeo de este ejercicio.

El Baxi iba sintiendo el aliento de un Benfica, que sin un juego brillante, conseguía, por primera vez, igualar el marcador (27-27) con un triple de Soares. Una alegría local que duró segundos, los que tardó una muy enchufada Daniels en hacer, con dos canastas consecutivas, el 27-31. Y nuevo parón. Una recta final en la que los faros en la niebla de cara equipo, Millán y Puc, cerraban con sendos tiros para el 29-33.

Sin peligro real

Y en el inicio de la segunda mitad, las “alfacinhas” florecieron para con Gonçalves, Soares y Fatumata rompieron ese aparente miedo escénico anfitrión de ponerse por delante. Lo hicieron (35-33), pero la alegría fue corta. Melia anotó sus primeros puntos de tiro libres. Una dinámica que siguió Erjavec.

La croata y Daniels colocaron nuevos peldaños en la escalera ferrolana (35-42), lo que llevó al técnico luso a parar el duelo. Le sentó bien la “regañina” a las anfitrionas que, con Soares encadenando nueve puntos (44-45). Y demostrando el Baxi su juego coral y de equipo, fue Elena Rodríguez la que tuvo sus cegadores destellos, rematados por una Sotolova con apariciones estelares, en este caso, en forma de triple (47-52).

Y en este tira y afloja de errores, en los que, afortunadamente, ganó el Benfica, Melia apareció cuando tocaba –colocando la renta mayor hasta el momento para las de López, +8 puntos–, al igual que Blanca Millán y la checa Sotolova para colocar un tranquilizador 50-64 en el marcador de la pista del Fidelidade. El preparador ferrolano gastó sus tiempos muertos en un duelo que, si bien no en el marcador, controló casi desde el inicio para saborear su primera escalada a las colinas lusas y el primer paso en las europeas. ¡Vamos Baxi!