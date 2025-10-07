El Baxi Ferrol y sus primeras siete colinas en la Eurocup

Blanca Millán, durante el duelo de estreno en Liga Femenina Endesa Emilio Cortizas

El Baxi inicia mañana en Portugal su nueva andadura en la Eurocup y lo hace ya sin antifaz. Las ferrolanas, vigente subcampeonas del trofeo continental, llegan a esta competición cambiando el traje de novatas revelación por el de brillantes estrellas y gigantes a derrumbar.

Las circunstancias no son las mismas, ni siquiera el conjunto ferrolano es el mismo que el que hace pocos meses se subió y acampó en la nube continental –hay cinco caras nuevas en este nuevo “dream team”–, pero dirigiendo este ejercito se encuentra el mismo capitán y sus mismos soldados en el banquillo.

Lino López y las suyas visitan a un Benfica flamante campeón de liga y copa en el vecino país, unos galones que, como ya se vio el pasado, año al Baxi poco o nada le importan tras el pitido inicial de cada partido. Y para muestra el botón en forma de victoria que las de Lino López cosecharon el pasado sábado en su estreno liguero ante otro campeón liguero, en este caso el Valencia.

“Sí que es más fácil, sobre todo para las jugadoras, trabajar cuando consigues una victoria de ese nivel contra un equipo de esa entidad”, señala el preparador, “te da esa confianza para seguir haciendo lo que estabas haciendo”. Y, de momento, lo que está haciendo el Baxi funcionó hace unos días y esperan funcione asimismo cruzando la “raia”.

No habrá un gran desplazamiento en esta ocasión –ya llegarán en próximas semanas con viajes a Polonia y Eslovaquia–, pero sí que será, ya para empezar, una semana larga, con las ferrolanas sin pasar por casa tras el choque en Portugal y poniendo rumbo a tierras catalanas para medirse al Spar Girona el domingo. “Después del partido en Lisboa vamos a Barcelona. Son muchos días fuera y tienes que inventar, que intentar entrenar donde sea para seguir con el ritmo. Es exigente”, señala el técnico.

Experiencia y ausencia

Una planificación del trabajo, de viajes, de todo lo que rodea esta doble competición en la que la experiencia de las ferrolanas el pasado año es ya una inestimable ayuda para afrontar de manera todo lo cómoda y ordenada que se pueda esta campaña.

“El club está trabajando muy bien y ha crecido mucho, en la infraestructura que tiene para organizar viajes y eventos. Se pudo ver el sábado contra el Valencia, el ambiente vivido y en eso estoy muy contento porque se van dando pasitos”, desgranaba el preparador.

El primero tendrá el aire Atlántico de la capital lusa, en un primer duelo en el que tampoco podrá estar Gala Mestres –ya no lo hizo ante el Valencia– y que no lo hará en Girona. “Va a seguir entre algodones, vamos a ver cómo podemos afrontar esta semana sin ella”, decía López, asimismo señalando que “me centro en las que están, en que lleguen bien al partido”.

Un primer encuentro en una Eurocup, a la que si bien ya no llegan de nuevas, sí que repiten objetivo. “Disfrutar, al igual que lo hicimos el año pasado”, sentencia el ingeniero de estas históricas campañas ferrolanas, insistiendo asimismo en que su meta ahora es “hacer un equipo con equipo con cinco jugadoras nuevas, que sea competitivo como fue esta semana y que cada día sean mejores”.

Una filosofía que el pasado año las llevó a la final y que este año puede hacer que el Baxi salga de la autopista europea en la misma salida. “Hay que trabajar cada día y después no sabes dónde te va a llevar. El año pasado nos llevó muy lejos”, apunta.

La primera parada de este “eurotrip” es esta Cidade das sete colinas, a la espera de que se conviertan en pilares para que, una campaña más, la magia ferrolana encante a todo el continente