Vitaminas naranjas para el Baxi Ferrol en A Malata (71-64)

El Baxi volvió a hacer temblar A Malata - Emilio Cortizas

La”maxia” de A Malata comenzó con un “truco” que nadie esperaba ver. Con una Gala Mestres en chándal y sin poder ayudar a las suyas desde la pista. Sí que lo hizo desde el banquillo, en todo momento, en un pabellón prácticamente lleno a pesar de las poco oportunas coincidencias de horarios deportivos en la ciudad naval.

El espectáculo de volver a ver a la formación de Lino López otra vez en liga en casa y el hecho de que le primer rival fuese el vigente campeón de liga no hizo más que avivar la llama de la expectación de un partido que no defraudó en absoluto. Al menos en un primer cuarto en el que el Baxi Ferrol se hizo dueña y señora de su morada.

Había hecho los deberes el conjunto ferrolano y lo plasmó a la perfección en unos primeros diez minutos en los que el acierto el Baxi y el desacierto de las taranjonas acabó en un esperanzador 22-8 final. Un más y un menos prácticamente en su totalidad por el buen hacer de las ferrolanas, tanto en en ataque como en defensa.

El espectáculo no tardó nada en comenzar con tres triples consecutivos de las de López, con Daniels, Joris y Joiner que desarmaban el potencial valenciano, con un banquillo obligado a pedir tiempo muerto con el 9-2 y el peligro de mucho más.

Un más que fue llegando y que alcanzó el 15-4 mediado el cuarto . Con una espectacular Alba Sánchez-Ramos que no abandonó la pista en todo el cuarto, presente en todas las facetas del juego. No fue hasta el 17-07 que el Valencia rompía una sequía anotadora que rondaba los cuatro minutos, exprimidas por la exigencia ferrolana. Un nivel local que cerró en este parcial el trébol de Irlanda, Claire Melia, primero bajo el aro y con dos tiros libres para el 22-8.

El segundo cuarto comenzó, a nivel de acierto, tarde. Ya que fue Sotolova la que cambió el marcador cuando se había jugado un minuto y medio (24-8). La presión ferrolana se hacía notar, entre otras cosas, en la falta de acierto de Fam, que en esta primera parte sólo pudo anotar desde la linea de tiro libre (4),

Y aquí llegó cierto parón bajo el aro, que rompió Melia y un aplaudido triple de (29-16), prácticamente igual que el anotado por Blanca Millán para el 34-16. El Baxi seguía a los suyo y a pesar de los intentos visitantes de apagar la magia ferrolana, la chispa local se iba transformando en hoguera.

Un fuego que alcanzó su máximo brillo con una Moira Joiner muy enchufada –ya lo había demostrado en la Copa Galicia– que bajo aro conseguía doblar el marcador (40-20). Unos números redondos que el Valencia rompió para irse al descanso 40-22.

Y tampoco en el tercer cuarto perdió la magia el Baxi, ni la encontró el Valencia, que sacaba la cabeza del charco en el que se había metido a base de tiros libres, su único salvavidas en A Malata. Y es que sobre la pista ferrolana sólo había un color, el azul y rosa de las de Lino López, arrollando a las vigentes campeonas ligueras.

Ya lo decía López antes del duelo, había que hacerlo todo bien. Y lo hicieron. Daniels se revolvía y anotaba en el último segundo de posesión, Erjavec lo hacía bajo el aro y Blanca Millán, tras un tiro de tres errado, lo hacía de dos cuando se llegaba al ecuador.

Sotolova se unía a la fiesta de trucos y robaba a Lekovic un balón de las manos que acababa en el 52-32 y que reflejaba lo que se estaba viendo en un pabellón de A Malata que tenía muchas ganas de baloncesto y comenzó con este duelo a calmar su sed.

El triple de Atkinson parecía querer volver a enganchar a las taranjonas pro este 52-35, seguido por una lluvia de tiros libres se acabó con un triple de una Blanca Millán –que recogió el balón tras unos peleados pero infructuosos intentos de Melia– sino totalmente recuperada, sí casi al completo para afrontar el último cuarto en casa con un esperanzador, por números y sensaciones, 61-39.

Sin embargo, en el último cuarto, cambiaron las tornas y el Valencia se encargó de recoger las ascuas dejadas por el Baxi. Con sólo una canasta de Daniels para frenar a las valencianas, el parcial fue de 2-14 al ecuador, cruzando los dos para que a las ferrolanas les quedase la gasolina necesaria para llevarse un duelo merecido, trabajado y disfrutado.

Y las de López rebuscaron en ese lugar que sólo ellas saben, que sólo A Malata tiene. Para Moira no pasaban los minutos, no había descanso ni tampoco para una Daniels que en esta recta final no le tembló el pulso para desatascar a las suyas bajo el aro en dos ocasiones y, a falta de un minuto, hacer el 69-59. Baile de tiempos muertos y 20 segundos por jugarse. Lo hizo con cabeza el Baxi ante un Valencia sin armas ante un grupo ferrolano que había construido su victoria.

Un triunfo que los dos tiros libres de Sotolova se encargaron de sellar, para que A Malata, una campaña más, se contagiase de ese espíritu que ya parece haber acampañado en la pista de la ciudad naval. ¡Vamos Baxi!