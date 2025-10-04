Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: “El trabajo y el sacrificio de las jugadoras ha sido inmenso”

El técnico destacó el buen trabajo de las suyas en los tres primeros cuartos - Emilio Cortizas

Primer partido de liga y primera victoria del Baxi Ferrol ante un gigante como el Valencia, que cayó con todo su peso en la pista de A Malata. Un pabellón con más de 1.500 personas que “son los que nos levantan, los que nos ponen a diez puntos, se celebra cada canasta, cada acción. Realmente se te ponen los pelos de punta cuando vives un pabellón así”, señalaba el preparador Lino López al término de un duelo en el que, como no podía ser de otra manera, al Valencia le afectó esta situación.

“En cuanto fallan, notan el aliento hacia nuestro equipo y eso es de agradecer. El ambiente ha sido espectacular”, subrayaba el preparador.

Para López, el último acercamiento valenciano no hizo peligrar el gran trabajo realizado por las suyas en un partido en el que “en los tres primeros cuartos defensivamente estuvimos muy bien –dejaron a su rival en 39 puntos después de estos tres parciales–.

"Sabiendo a quién teníamos que defender y con muchísima intensidad y control del partido”, señalaba el técnico. Un último cuarto, llegando a la reserva del depósito, en el que el Baxi cometió errores en lo previamente trabajado. “Ellas aprietan en defensa, tenemos varias pérdidas, puntos rápidos al contraataque... que era algo que era importante minimizar”, apuntaba López.

Un encuentro en el que “el trabajo y el sacrificio de todas ha sido inmenso”, incluyendo el debut de una Elena Rodríguez totalmente integrada. “El equipo ya se sabe sus señas de identidad, dar lo máximo, pelear, presionar, jugar a un ritmo alto y eso es muy importante”, añadía el entrenador tras un inicio soñado y que, como ya demostró el pasado año, los sueños están para cumplirlos.