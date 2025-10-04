El Baxi Ferrol, a exprimir al Valencia

El Trofeo Cidade de Ferrol fue el único tropiezo local en su preparación - Emilio Cortizas

No ha sido intencionado, pero el sorteo del calendario de la Liga Femenina Endesa parece haber querido que el inicio de competición en Ferrol sea una auténtica fiesta. No sólo porque esta primera jornada de la campaña se dispute en A Malata –19.00 horas–, sino que en esta el “partenaire” del Baxi Ferrol en la pista ferrolana será un Valencia Basket que llega a la ciudad naval todavía con los ecos de su alirón de campeón.

Lo hace poco después de que llegase al pabellón local su exintegrante Elena Rodríguez, como “telonera” de lo que se espera hoy en la pista local. “Ya les dije que no se preocupasen que la despedida era corta, las veía el sábado”, les contaba la canaria a sus ya excompañeras cuando les dio su noticia de su partida a Ferrol.

“Al rival lo voy a conocer mucho”, señalaba entre risas la nueva jugadora del Baxi durante su presentación con sólo un entrenamiento con su nuevo equipo. La fama del Valencia llega incluso antes que el propio conjunto dirigido por un Rubén Burgos que, al igual que Lino López en A Malata, ha encontrado la varita, la tecla, para que las suyas brillen, en su caso de manera deslumbrante, tanto en las competiciones domésticas –viene de conseguir su tercer título consecutivo de liga– como en las internacionales.

Se medirán dos técnicos con mucho baloncesto a sus espaldas y asimismo con la confianza plena de sus entidades, con Burgos afrontando su novena campaña seguida en la escudara valenciana y López, la séptima, con catorce en total, remontándose sus inicios a 2011 y con la ya conocida “pausa” para irse al Perfumerías Avenida en el ejercicio 18/19.

Sin ensayos

López, caballo viejo en superar obstáculos, tendrá que comenzar esta batalla en casa tras la lesión de larga duración de Bego de Santiago, con Blanca Millán “entre algodones”, con Gala Mestres duda hasta última hora y con la recién llegada Rodríguez todavía a medio gas. “No tengo ninguna duda de que va a ayudar al equipo. No se tiene que adaptar ella al sistema, el sistema le va a encontrar sus espacios, sus condiciones, en las que ella saque ventaja. Va a ser una jugadora de Liga Femenina Endesa y de Europa para muchos años”, apuntaba el preparador sobre la insular.

El Baxi se presenta delante de una afición que ya ha podio ver destellos de las suyas en los amistosos disputados en pretemporada. Los últimos los correspondientes a la Copa Galicia en A Gándara, con victorias ante el Celta –al que ya había ganado en un duelo amistoso previo– y en la final ante el Ensino Lugo, con un único traspié ante el IDK Euskotren con motivo del Trofeo Concello de Ferrol.

Ahora, ya no hay tiempo para ensayos para las de Lino López ante un Valencia ante el que para ganar “tienes que hacer muchas cosas bien en todos los sentidos para ser capaz de competir con un equipo como este”, relata el preparador. Señalando especialmente “el control de las pérdidas, porque ellas son un equipo que juega a un ritmo muy alto, que se aprovecha de esas pérdidas. Que juega en los primeros segundos e intentar pararlas en contraataque”.

Un complicado rival muy coral, cuya calidad se extiende por toda la plantilla, ya que “no te puedes centrar en una sola jugadora. Cada una tiene sus características y en eso hemos trabajado”, subrayaba el técnico. Ahora, resta por ver que “trucos” son capaces de realizar las ferrolanas para hacer desaparecer a su rival y firmar su primera victoria.