"Showtime" en A Malata con el inicio liguero del Baxi Ferrol

Es el momento. Llega el “showtime” a la pista de A Malata. Ni las inesperadas y dolorosas lesiones ni las incorporaciones más tardías se interpondrán en el camino de un Baxi Ferrol que todavía se está sacudiendo el confeti de la fiesta en la que convirtió cada partido en casa en el pasado ejercicio. Tanto en liga regular, como en Copa, playoff o Eurocup, el elenco de Lino López sedujo a una vieja y nueva afición que, sin duda, llega a esta nueva campaña, todavía con el ese dulzor en los labios.

Si bien, el técnico avisa, ya antes de este primer choque en el pabellón ferrolano ante una de las bestias de la categoría, el Valencia Basket, de la contención de esa expectación. “Que la gente haya vivido lo que hemos vivido, a nosotros no nos puede afectar. Sí que nos agrada sentir tanto apoyo, socios, buen ambiente... pero también tenemos que ser realistas, tenemos que trabajar cada día para ser mejores, ser competitivas, intentar hacer un buen partido con el Valencia y no pensar en lo que pasó”, sentencia el entrenador local.

Un recuerdo que empuja pero que, como bien apunta López “no sirve de nada cuando vienes a entrenar mañana. Somos conscientes del equipo que tenemos, del club que somos y sabemos lo que cuesta competir en liga, en Europa, cubrir el presupuesto”, añadía.

Dar el máximo. Ese es el mantra del Baxi, tanto hace una campaña como ahora, demostrando que lo improbable puede ser posible. Y como cada año, López crea, más o menos de la nada –en este caso con cinco nombres del anterior ejercicio– el “truco” para que esas jugadoras dejen de serlo de manera individual y se conviertan “en un equipo e intentar que se competitivo”, señala.

Más rotaciones, más alegrías

Un aspecto del que ya mostró sus deslumbrantes destellos en una pretemporada, como viene siendo habitual, más corta de lo que a López le hubiese gustado y que contó con unas inesperadas sorpresas finales. “Me gustaría tener más entrenamientos, y con la llegada de Elena, la baja de Bego... Hemos tenido varias lesiones durante la pretemporada que nos han impedido estar con la plantilla completa”, relataba el técnico, recordando la ausencia, por ejemplo, de Blanca Millán.

A pesar de estas piedras en el camino, que López y el club están más que acostumbrados a sortear, el preparador apunto al buen trabajo realizado por las suyas. “Todas tienen muchas ganas de crecer, de acoplarse lo antes posible, al club, a la ciudad. Creo que las cinco que continuaron han facilitado mucho esa adaptación y en ese sentido estoy muy contento y con muchas ganas de empezar”, subrayaba el preparador casi casi cronómetro en mano.

Una plantilla, ya con la maratoniana experiencia vivida el pasado año de citas domésticas e internacionales, si bien no fabricada exclusivamente con la mente en esta situación sí en “ser lo más competitiva posible, con el presupuesto que tenemos y las opciones de renovar. Sí que es posible que este año tengamos más rotación, en el sentido de que el año pasado muchas jugadoras tenían una carga de minutos muy grande”, recuerda el preparador. Una situación que, sobre el papel y como bien señala el técnico “si las lesiones nos respetan” se verá aliviada.

Eso sí, siempre recordando la brevedad de un conjunto al que hace unos días le arrancaron ya un ala de manera definitiva con la lesión por toda la temporada de la internacional Bego de Santiago. Unos tropiezos, unas circunstancias que como bien apunta el técnico, se suplen con las ganas y la ilusión de cada una de las jugadoras.

Y aquí entrará asimismo la ayuda de ese relevo, de esas júnior Elena Baldonedo e Irene Somorrostro “que nos están ayudando muchísimo en el día a día. Todas tienen muchas ganas”, señalaba López en la cuenta atrás para seguir haciendo historia en A Malata.

Un nuevo capítulo que escribirán con más de 2.000 socios en las bancadas y con una afición que ya comenzó a calentar motores, por ejemplo, con la final de la Copa Galicia disputada en A Gándara –y que el Baxi se anotó ante el Ensino de Lugo–.

“Se llenó el pabellón. El aficionado tiene muchas ganas de volver a disfrutar con el equipo y ojalá les podamos dar muchas alegrías”, sentenciaba el entrenador. La primera, el sábado frente a un gigante Valencia, listo para ganarlo todo, ante un Baxi siempre dispuesto a pelear. Que comience el espectáculo.