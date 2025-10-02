Estrella Galicia ilumina de nuevo al Baxi Ferrol

Eiroa, Erjavec y López, en el evento de renovación - Cedida

El Baxi Ferrol sigue afianzando compromisos y cuenta una vez más con el de Estrella Galicia. La empresa coruñesa y la entidad deportiva sellaron esta renovación en donde se hace la magia, en el pabellón de A Malata, con la presencia del técnico Lino López, la jugadora Karla Erjavec; el director de marketing del club, Javi Masaguer y el responsable de patrocinios deportivos de la compañía cervecera, Manuel Eiroa.

El Universitario valora este respaldo “que supone un impulso fundamental para afrontar los retos de la nueva temporada”, señalan desde la entidad. Y desde Estrella Galicia se reafirma así su compromiso con el deporte femenino y con el baloncesto en Galicia.