Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Estrella Galicia ilumina de nuevo al Baxi Ferrol

Club y empresa renuevan su colaboración

Redacción
02/10/2025 18:19
Eiroa, Erjavec y López, en el evento de renovación
Eiroa, Erjavec y López, en el evento de renovación - Cedida

El Baxi Ferrol sigue afianzando compromisos y cuenta una vez más con el de Estrella Galicia. La empresa coruñesa y la entidad deportiva sellaron esta renovación en donde se hace la magia, en el pabellón de A Malata, con la presencia del técnico Lino López, la jugadora Karla Erjavec; el director de marketing del club, Javi Masaguer y el responsable de patrocinios deportivos de la compañía cervecera, Manuel Eiroa

El Universitario valora este respaldo “que supone un impulso fundamental para afrontar los retos de la nueva temporada”, señalan desde la entidad. Y desde Estrella Galicia se reafirma así su compromiso con el deporte femenino y con el baloncesto en Galicia. 

Te puede interesar

El Concello de Cedeira ha querido desmarcarse y advertir a la ciudadanía

Estafa en Cedeira: el Concello advierte de un timo relacionado con un torneo de fútbol
Redacción
A la visita en Tralocastro acudieron representantes municipales, autonómicos y universitarios

El castro de Esmelle recibe al conselleiro de Cultura con motivo del fin de campaña
Redacción
Un momento de la anterior presentación del último número de Albela, en el monasterio de Santa Catalina

Última oportunidad para hacerse con el nuevo número de Albela, en el Casino de Franza
Rita Tojeiro Ces
Una de las clases de teatro juvenil en la Casa da Cultura de Neda

Las disciplinas artísticas en Neda y Valdoviño, con profesores de renombre, abren matrículas
Redacción