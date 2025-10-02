Elena Rodríguez, nueva jugadora del Baxi Ferrol: "“Ferrol tiene ese algo único que no hay en otros sitios”

Elena Rodríguez, durante su segundo entrenamiento en A Malata - M. Tembrás

El Baxi Ferrol se ha convertido para la canaria Elena Rodríguez en su lámpara maravillosa. Es en la que el nuevo fichaje del grupo local podrá cumplir sus tres deseos: jugar de manera profesional, hacerlo en Liga Femenina Endesa y en Eurocup. El conjunto de Lino López es el zapato que encaja perfectamente en los actuales objetivos de la insular y además, con lo vivido por su hermana Natalia durante un lustro en Ferrol, su llegada a A Malata fue muy fácil. “Tuve la llamada de Lino la semana pasada y fue muy fácil decidir, sólo tenía que esperar a irme del Valencia. Hable con ellos y todo genial, sin problema”, relata la nueva maga ferrolana.

Una breve parada levantina tras su época universitaria y deportiva en Estados Unidos –en Harvard, nada menos– a la que sigue, a renglón seguido, una etapa en la ciudad naval por la que está “superilusionada”. Las referencias de Elena, además, no pueden ser más cercanas, toda vez que su hermana Natalia ya estuvo a las órdenes del “ingeniero” López. “Su paso por aquí fueron cinco años, así que mal no tuvo que estar”, relata entre risas. “Siempre me habla maravillas de Ferrol, ha estado muy contenta, tanto por la parte deportiva como por todo lo que significa estar aquí”, apunta la juradora.

Brazos abiertos, fuera y dentro

Y es que, si Natalia lo vivió durante varias campañas, Elena lo ha comenzado a experimentar en pequeñas dosis. “La gente es muy acogedora. Recuerdo ir por la calle con ella después de un partido y la gente pidiendo autógrafos. Yo en menos de 24 horas ya lo he notado. Ir a tomar un café con Alba –Sánchez-Ramos– a La Premiere y me saludó un montón de gente porque eran seguidores del Baxi, de mi hermana”, cuenta la jugadora, reconociendo ese “algo único” que tiene Ferrol.

A nivel deportivo, el aterrizaje de la canaria ha sido también entre algodones, y con unas compañeras dispuestas a arroparla y guiarla. “Todas me han recibido con los brazos abiertos y se quedaron conmigo para echarme una mano y aprender las jugadas”, confesaba poco antes de volver a la pista para seguir ensayando esa “maxia” de A Malata.