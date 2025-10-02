Blanca Millán y un verano para recordar: "A mis zapatillas les puse un mapa de Santiago porque ahí empezó todo"

Blanca Millán diseñó sus primeras zapatillas - Emilio Cortizas

A pesar de que las vacaciones están para descansar, Blanca Millán ha estado muy ocupada. No sólo ha trabajado para mejorar como jugadora y persona, sino que ha colaborado en el Campus de los hermanos Quintela, ha sacado sus propias zapatillas y ayudó a que su hermana Silvia se incorporase al Baxi, que es uno de sus mejores apoyos y con quien mantiene una gran relación.

No ha parado durante las vacaciones.

El verano está para eso (ríe). Para desconectar de la competición, pero mejorar en todos los aspectos de la vida. Aproveché para seguir trabajando en baloncesto. Y luego ir dando pasos en otras direcciones como la marca de ropa, las zapatillas o en los campus. Intenté hacer ver a los niños que somos personas cercanas.

¿Cómo surgió la oportunidad de colaborar con FAETQ Global?

Estuve cinco años en Estados Unidos y ahí conocía a un chico, que estudió en mi universidad. Allí es muy típico hacer cosas en los garajes y creó la marca de ropa y pensó en traerla a Europa. Pensó en un par de jugadoras que habíamos estudiado en Maine con él. A partir de ahí, fuimos hablando y salió adelante lo de las zapatillas.

¿Qué busca transmitir con su diseño?

Eran mis primeras zapatillas y no tenía muy claro que quería (ríe). En lateral le puse el mapa de Santiago, porque ahí empezó todo para mí. Es mi señal de identidad. Luego, están los colores. El morado y el naranja por un lado, y el azul y rosa, que son mis colores preferidos, e iban por el Baxi.

Además, este año comenzó a trabajar con su hermana Silvia. ¿Cómo lo lleva?

De manera increíble. Desde que somos pequeñas somos inseparables y cuando vi que había la oportunidad, sin tener en cuenta que era mi hermana, sabía que iba a ser un diez. Trabaja muy bien, se implica al doscientos por cien y le encanta lo que hace. Estoy superfeliz de que esté aquí y ojalá pueda vivir lo que viví el año pasado en Ferrol.

¿Ha habido algún pique en la pista?

No (ríe). La verdad es que es demasiado buena. Todo lo que yo no soy, lo es ella. De momento, no hemos tenido ningún pique. Ella también tiene un pasado como jugadora.

¿Ya jugaron tras algún entrenamiento?

Todavía no (ríe). La pobre, en pretemporada, está muy liada, así que acaba los entrenos y trata. Yo acabo y me voy a tratar o a reponer. Todavía no hemos hecho nada de baloncesto, pero estoy seguro de que lo haremos.

¿Quién ganaría?

Ojito, porque ahí donde la ves fue mejor que yo (ríe). El talento no se pierde, así que habría que verlo.