Blanca Millán, jugadora del Baxi Ferrol: “Sabemos que esta campaña va a ser otra guerra”

Blanca Millán afronta su segunda temporada como jugadora del Baxi Ferrol - Emilio Cortizas

Blanca Millán Modia (Santiago de Compostela, 1998) es una de las voces autorizadas del Baxi Ferrol. La santiaguesa afronta su segunda temporada en el Uni con la misma ilusión que la primera, pero sabe que pusieron el listón muy alto. Aun así, aseguró que “no tenemos presión porque hay muchas nuevas y no estaban aquí”, pero “vamos a darlo todo porque este año va a ser otra guerra y queremos seguir creciendo”. Sin duda, con esas ganas de mejora que tiene ella y sus compañeras, no van a decepcionar a nadie.

¿Cómo está físicamente?

La verdad es que muy bien. Estoy contenta de estar otra vez entrenando con el equipo. Al final pudo jugar poco tiempo y se perdió dos partidos muy importantes, como fueron los de la Copa Galicia.

¿Le dio rabia no poder participar?

Sí, porque te pasas todo el verano entrenando, no tienes ningún tipo de problema y luego llegas aquí, estás dos semanas, llevas un golpe y estás bastante tiempo fuera. Entonces, eso da rabia. Pero entre el preparador, la fisio y demás, consiguieron que estuviera de vuelta al cien por cien.

La verdad es que no están teniendo suerte con las lesiones, sobre todo después de lo de Begoña de Santiago.

Sí, pero cuando pones ahí a Bego, lo mío queda un poco a parte porque su lesión fue muy grave. Lo mío fue un golpe y evolucionó peor de lo que debería, pero lo de Begoña fue una lesión grave de rodilla que te aparta todo la temporada. Entonces, lo primero es que ella esté lo mejor posible. Sé lo que se sufre con ese tipo de lesiones. Sólo queda darle todo el ánimo del mundo y que sepa que el Baxi está con ella.

Como dice, ya sufrió esa dolencia. ¿Habló con ella?

Le dije que cualquier cosa que necesitara, me tenía aquí. Creo que de experiencia en eso, por desgracia, por sobrada. Tiene que ser muy paciente, seguir el proceso y que habrá días muy malos y otros buenos. Sirve para empezar a conocerse a sí misma. Ahora ir trabajando al cien por cien todos los días y tener mucha confianza en el grupo de trabajo que escoja.

La buena noticia fue la incorporación de Elena Rodríguez.

Pues sí. A mí me hace especial ilusión el fichaje porque Natalia es de mis mejores amigas. Jugamos juntas en Lugo. Es una incorporación muy buena. Viene de la universidad, es joven, española y encaja en el grupo. Creo que nos va a ayudar mucho en el tema de rebote y trabajo sucio. Es una jugadora que siempre da el cien por cien, con mucha capacidad física. Ahora que llegue, que se acomode y se acostumbre a la liga. Llega después de entrenar con Valencia, que no lo puede decir todo el mundo y a partir de ahí que disfrute.

Aunque hubo esos cambios en la plantilla, los objetivos del equipo no han cambiado.

A nivel físico notas las bajas, porque en lugar de ser diez jugadoras, somos menos. Creo que cuantas menos somos, más atentas estamos a los detalles. Hay que saber estar en cualquier momento.

¿Hay una presión extra por lo que habéis logrado la temporada pasada?

Te diría que no. Es cierto que la gente tiene expectativas altas porque dejamos el listón muy arriba. Nosotras, como grupo, tenemos las cosas muy claras. Somos realistas y esta es una temporada nueva. Lo que hicimos el año pasado no tiene nada que ver con lo que va a ser esta temporada. Entonces, no tenemos esa presión. Casi todas son nuevas, no estaban aquí y eso es bueno. Las que estábamos el año pasado, sabemos que la gente quiere más y somos conscientes de ello, pero tenemos los pies en la tierra y sabemos que esta campaña va a ser otra guerra.

Lleva dos temporadas en el equipo y es una de las voces autorizadas. ¿Qué supone tener ese papel en el equipo?

Es un orgullo, sobre todo por ser gallega. Lo único que intento es que las nuevas estén lo mejor posible, ayudarlas en todo lo que pueda tanto dentro como fuera de la pista. Cuando eres nuevo en un sitio, el lenguaje es distinto, la cultura también... Hay un cierto periodo de adaptación, cuesta, así que cuanto más fácil te pongan las cosas, mejor.

¿Es algo innato tener ese rol o fue después de hablar con Lino López y Gala Mestres?

Te diría que sí. Yo no soy la capitana (ríe), esa es Gala, pero por los años que llevo en la liga y por cómo soy como jugadora, tanto dentro como fuera de la pista, me gusta que todo esté bien. Yo estuve cinco años en Estados Unidos y sé como se pasa al principio. Creo que va dentro de mí el tener ese rol.

Quiero seguir mejorando en todo lo que pueda, sobre todo en la defensa

El año pasado fue una de las más destacadas, ¿confía en, cómo mínimo, repetir ese desempeño?

Sí e incluso mejorarlo. Al ser la segunda temporada, ya me sé todas las cosas y es seguir construyendo donde lo dejé. Es seguir dando el cien por cien siempre en los dos lados de la pista. Lino le da mucha importancia a la defensa, por lo que quiero seguir mejorando ahí y en ataque todo llega. Estuve entrenando todo el verano en los sistemas.

Ese trabajo le ayudará en el primer partido de liga contra el Valencia Basket, uno de los favoritos al título.

Exacto. Es un rival durísimo y están muy bien entrenadas. Tienen una plantilla impresionante. Están a otro nivel. Empezar la liga contra ellas es bueno para nosotras porque llevan el mismo tiempo entrenando que nosotras y también están en fase de conocerse. Además, jugamos en casa, con los nuestros, que es un punto a favor y no tenemos nada que perder. Hay que dar lo máximo.

Empezar contra un rival tan duro les ayudará a saber el nivel de intensidad que tienen que poner en cada partido.

Correcto. Encima tenemos un inicio de calendario muy exigente porque no es sólo jugamos contra Valencia, sino también Girona, Zaragoza o Araski. Son partidos superexigentes, que nos vienen seguidos. No hemos tenidos muchos amistosos y las nuevas no tienen muy claro cual es el nivel de la liga. Empezar así te permite conocer a lo que te vas a enfrentar durante todo el año tanto en liga como en Europa, que también es superdura.

Intento ayudar a las nuevas en todo porque sé lo que pasa en esa situación

Este año volvéis a la Eurocup, ¿os marcáis como meta conseguir el campeonato?

No sé si ganarlo, porque es una temporada nueva y va a ser muy difícil. Además, hay equipos del nivel de Avenida, que no lo van a poner fácil. Vamos a intentar llegar lo más lejos posible yendo día a día. Hay que competir dando el cien por cien, sin importar el marcador.

¿Qué le pide a este año?

Como jugadora lo que quieres es competir al cien por cien, que las lesiones respeten y ganar los máximos partidos. A partir de ahí, los objetivos que tiene el equipo, que es mantener la categoría, si puedes meterte en la Copa de la Reina, luego playoffs... En Europa llegar lo más lejos posible. A nivel individual, seguir mejorando en absolutamente todos los aspectos del juego.