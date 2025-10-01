Elena Rodríguez, nuevo refuerzo del Baxi Ferrol

Elena Rodríguez, derecha, junto con su hermana Natalia, que jugó en el Baxi, en una imagen de archivo - FEB

Después de la tristeza por la lesión de gravedad de Bego de Santiago, el Baxi Ferrol ha vuelta a la senda de la alegría tras anunciar la incorporación de Elena Rodríguez, una prometedora jugadora que tiene mucha experiencia internacional.

La jugadora gran canaria, cuya hermana Natalia ya jugó en el Uni, se desempeña como alero, pero también puede jugar como ala-pívot gracias a sus 188 centímetros. Destaca por su gran talento, además de por aportar energía en ambos lados de la pista y su capacidad para escoger la mejor decisión en cada momento.

Después de destacar mientras estaba en Bachillerato, no sólo a nivel de juego sino de notas, recibió una beca para jugar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard. Allí, en tierras americanas, Rodríguez continuó desarrollándose como jugadora hasta que se graduó en Psicología y Economía.

Esta temporada regresó a España, tras firmar un contrato hasta octubre con el Valencia Basket, con el que jugó Supercopa de España. En esa competición, se jugó una prórroga hasta noviembre, pero tenía una cláusula liberatoria para marcharse si encontraba a un equipo en el que jugase hasta el final de la temporada, como fue ahora el caso del Baxi.

Asimismo, la grancanaria también cuenta con experiencia en la selección española, ya que disputó el Campeonato de Europa sub 16, sub 18 y sub 20, en los que tuvo un papel muy destacado. Sin duda, se trata de una gran incorporación para el conjunto de la ciudad naval.