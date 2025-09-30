Mi cuenta

Diario de Ferrol

Baxi Ferrol

Bego de Santiago se pierde toda la temporada del Baxi Ferrol

La jugadora se lesionó en el pasado Mundial sub 23 de 3x3

Iago Couce
30/09/2025 15:00
Bego de Santiago sólo disputó dos partidos amistosos con el Baxi
Bego de Santiago sólo disputó dos partidos amistosos con el Baxi

Muy malas noticias para el Baxi Ferrol. El conjunto de A Malata anunció que Bego de Santiago se perderá toda la temporada por una grave lesión de rodilla que se produjo en el pasado Mundial sub 23 de 3x3, en el que España se colgó la medalla de bronce.

De acuerdo con el informe médico, la nueva incorporación del Uni sufre una lesión de ligamento cruzado, lo que la obligará a pasar por el quirófano. Según informó el club, será intervenida en los próximos días en Madrid. 

Esta situación es un palo muy duro, no sólo para Bego, que volvía a jugar en España después de un parón por los estudios, sino para el Baxi, que se queda sin una gran jugadora. Esto va a afectar a la preparación de esta campaña, ya que el conjunto de Lino López se queda sólo con nueve jugadoras del primer equipo más las dos canteranas Elena Baldonedo e Irene Somorrostro.

Ante este suceso, el conjunto de A Malata acudirá al mercado para reforzar al equipo e intentar que la baja de la madrileña se note lo menos posible.

