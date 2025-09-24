Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Baxi Ferrol

Las jugadoras del Baxi Ferrol visitan varios centros educativos de la comarca

Moira Joiner, Lay Daniels, Karla Erjavec, Blanca Millán, Claire Melia e Ine Joris hablaron sobre sus experiencias en el baloncesto profesional

Iago Couce
24/09/2025 20:17
Moira Joiner, Lay Daniels y Karla Erjavec, en el CEIP A Gándara
Moira Joiner, Lay Daniels y Karla Erjavec, en el CEIP A Gándara | Cedida

Varias jugadoras del Baxi Ferrol acudieron, en el día de ayer, a dos centros educativos de la comarca, el CEIP A Gándara y el CEIP A Solaina, para compartir una jornada con los alumnos y alumnas. En concreto, Moira Joiner, Lay Daniels y Karla Erjavec asistieron a A Gándara, donde hablaron sobre el deporte, los valores del trabajo en equipo y la vida saludable.

Mientras tanto, Blanca Millán, Claire Melia e Ine Joris fueron al otro colegio naronés para compartir sus experiencias como jugadoras profesionales. De igual manera, el club ferrolano invitó a los alumnos a acudir, el 4 de octubre, a A Malata para el estreno del equipo en la liga.

Te puede interesar

El secuestro se produjo en la calle Fonte da Greza el pasado 11 de junio

Rescatada en buen estado la menor secuestrada por su padre en el barrio de Caranza
Redacción
Daniel López chef do Camiño do Inglés

O Camiño do Inglés cumple 15 años mañana ofreciendo sus tres menús al 50% durante 24 horas
Montse Fernández
El preparador Gus Piñón, dando instrucciones a los suyos

A Malata y un nuevo olor vintage
Miriam Tembrás
El local está ubicado en la calle Galiano

Se vende Casa Rivera, negocio histórico de Ferrol que aspira a ser un museo de la fiesta de Las Pepitas
Montse Fernández