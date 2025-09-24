Las jugadoras del Baxi Ferrol visitan varios centros educativos de la comarca

Moira Joiner, Lay Daniels y Karla Erjavec, en el CEIP A Gándara | Cedida

Varias jugadoras del Baxi Ferrol acudieron, en el día de ayer, a dos centros educativos de la comarca, el CEIP A Gándara y el CEIP A Solaina, para compartir una jornada con los alumnos y alumnas. En concreto, Moira Joiner, Lay Daniels y Karla Erjavec asistieron a A Gándara, donde hablaron sobre el deporte, los valores del trabajo en equipo y la vida saludable.

Mientras tanto, Blanca Millán, Claire Melia e Ine Joris fueron al otro colegio naronés para compartir sus experiencias como jugadoras profesionales. De igual manera, el club ferrolano invitó a los alumnos a acudir, el 4 de octubre, a A Malata para el estreno del equipo en la liga.