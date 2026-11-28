fútbol entre el Somozas y el Atlético Coruña Montañeros Jorge Meis

El Somozas se reencontró con el triunfo en casa, en un Manuel Candocia que presenció un auténtico partido de locura, especialmente en su segunda mitad. Si bien tuvieron los de Stili la mirilla muy enfocada a la meta visitante también en la primera, aunque de estas numerosas ocasiones sólo pudieron transformar una, de la mano de Joel López en el minuto 25. Sin dejar maniobrar al Alondras –que incluso se vio obligado a realizar un cambio a la media hora para reestructurar su equipo–, esta diana llegó a balón parado.

Un gol que tuvo su continuación en el arranque de la segunda mitad, con una acción rematada por Charly. Sin embargo, la alegría somocense duró hasta un fatídico minuto en el que los visitantes igualaron la contienda, con las dianas de Freire y Alfaya para poner el 2-2. Llegaron estos tantos aprovechándose el Alondras de una situación en la que el Somozas se encontraba con diez en el campo, al no poder realizar el cambio.

Tras ese primer golpe, otro golpeo diagonal a la espalda para empatar. No le perdió la cara al partido el Somozas, poniéndose de nuevo por delante en una acertada contra y, posteriormente, con un acertado penalti de Asier Santalla en el 89. Pero el Alondras, que sacó petróleo de sus ocasiones, cerró el duelo con el 4-3 ante un Somozas de cabeza fría pero que sigue teniendo que trabajar los detalles para no sufrir y que destaquen más sus muchos momentos de brillantez. Un resultado que, como bien apunta Stili, esperan continuar en Vigo ante el Gran Peña.