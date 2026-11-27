El Somozas espera recuperar la alegría en casa
El cuadro entrenado por Stili quiere dejar atrás la derrota en Viveiro
El Somozas regresa a su casa, al Manuel Candocia, con el objetivo claro de sumar los tres puntos frente a un Alondras que se presenta con un cambio de entrenador (17.00 horas).
A pesar de esa situación, Stili no se mostró muy preocupado, pues “é certo que podería crear certa incertidume, pero coñecemos de sobra os futbolistas que teñen e a súa calidade. Nós temos que ser capaces, nos comportamentos individiduais, de estar mentalizados para que non nos superen con facilidade e poder facer unha presión eficaz”, apuntó un técnico cedeirés que espera dejar atrás la derrota en Viveiro.
En este sentido, el preparador del conjunto verdiblanco indicó que “temos que seguir xogando con alegría e cunha dinámica propositiva e máis na casa, onde estamos a bo nivel. Temos que estar concentrados durante todo o partido, sobretodo nas accións a balón parado, onde estamos sufrindo, e estar vivos coa pelota nos pés e saber atacar ben os espazos que nos deixa o rival. Se facemos iso, os tres puntos son nosos”, dijo.