Stili vio cómo sus jugadores no pudieron aprovechar sus ocasiones en el segundo tiempo Jorge Meis

No le llegó al Somozas para, al menos, empatar en un impracticable campo de Cantarrana. Un terreno que condicionó mucho el juego de una formación verdiblanca que no pudo desplegar su habitual capacidad combinativa.

Así, perdiendo parte de sus armas casi desde el inicio, el grupo dirigido por Stili no conseguía sacar el balón con claridad ante un rival que “en todos os reinicios fixeronnos dano. Buscando constantemente a posición de Lucas e de Fane”, analizaba el técnico.

Un encuentro en el que los de A Mariña aprovecharon el mal inicio somocense para adelantarse y poco más de diez minutos después colocarse con un favorable marcador de 2-0 en “dous goles prácticamente iguais”, señalaba Stili sobre unas dianas que llegaron tras un saque de banda y con una gran cantidad de rivales esperando ese balón.

“Non nos adaptamos”, añadía el cedeirés. Y aunque Aldán recortó distancias antes del descanso y el Somozas dominó más en la segunda mitad, no llegó la remontada de los futbolistas locales. “Costounos moitísimo encontrar os espazos”, señalaba un entrenador que, asimismo, subrayaba la capacidad competitiva de los suyos y las ocasiones con las que contaron en el segundo tiempo para poder igualar un duelo ante un Viveiro que toma aire en la zona baja.